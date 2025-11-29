Сегодня 29 ноября 2025
У «Яндекса» сломалась «Алиса» — ИИ-помощник плохо отвечает и не управляет умным домом

У голосового помощника «Алиса» от «Яндекса» 29 ноября 2025 года произошёл масштабный сбой. Сервис начал работать некорректно, а у некоторых пользователей стал полностью недоступным. Управление устройствами умного дома при помощи голосовых команд, за которое отвечает «Алиса», тоже перестало работать.

Источник изображения: yandex.ru

Источник изображения: yandex.ru

Сообщения о неполадках стали поступать в 13:45 мск. Пользователи жалуются на то, что «Алиса» стала отвечать некорректно, слишком долго обрабатывать запросы или вообще перестала на них отвечать. В некоторых случаях голосовой помощник выдаёт сообщения об ошибке — они могут звучать как «Произошла какая-то ошибка, спросите попозже», «Вы меня сломали» или «Меня уронили», а индикатор загорается красным. «Алиса» отказывается включать музыку и радио, не устанавливает таймеры и не отвечает на запросы о погоде; недоступным стало и голосовое управление устройствами умного дома в экосистеме «Яндекса». Поступают жалобы о недоступности сайта и мобильных приложений «Алисы».

Жалобы зафиксированы в разных регионах России: в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Челябинске, Омске, Новосибирске, Удмуртии и Тюмени, что указывает на крупный масштаб инцидента. Появляются рекомендации перезагрузить устройства, проверить подключение к интернету и дождаться восстановления работы служб. В официальном сообществе «Алиса, что нового?» соцсети «ВКонтакте» представители «Яндекса» признали проблему и сообщили, что над её решением уже ведётся работа: «Здравствуйте! У ряда пользователей возникают временные трудности в работе устройств. С аппаратной частью устройства всё в порядке — ремонт в этой ситуации не требуется. Наши специалисты уже работают над устранением трудностей».

Теги: яндекс, алиса, сбой
