Глава Figure AI попытался доказать, что ...
Глава Figure AI попытался доказать, что видео с маршем сотен китайских роботов UBTech — фейк

Американцы отказываются верить в первенство Китая в сфере человекоподобных роботов. «Это не может быть правдой. Это фейк», — заявил глава компании Figure AI Бретт Эдкок (Brett Adcock), отреагировав на ролик компании UBTech о сотнях синхронно марширующих на склад роботов Walker S2. Приезжайте, и всё увидите сами, приглашают в ответ китайцы. Тесное сотрудничество, открытый код и цепочки поставок — это всё, что нужно для бурного развития робототехники.

Источник изображений: UBTech

Источник изображений: UBTech

Ещё 14 ноября 2025 года китайская компания UBTech опубликовала впечатляющее видео, на котором сотни человекоподобных роботов Walker S2 синхронно маршируют по складу, поворачивают головы, машут руками и заходят в грузовые контейнеры. Ролик мгновенно стал вирусным и вызвал резкий скептицизм у части аудитории, в частности, со стороны американского предпринимателя Бретта Эдкока, основателя компании Figure. Эдкок не понаслышке знает о производстве роботов. Его собственные машины около года стажировались на конвейере BMW, где у них буквально отваливались руки.

Он детально, как ему казалось, разобрал ролик UBTech, пытаясь доказать, что это компьютерная графика. Он указывал на отражения светильников на полированной поверхности роботов и не мог поверить, что все эти сотни марширующих машин реальны. В ответ на его недоверие компания UBTech представила другой ролик — «за кадром» — в котором FPV-дрон облетает колонны роботов перед началом съёмок. Обыватель может смотреть на такое разинув рот, но для специалиста — это шок, если всё увиденное отражает состояние дел с робототехникой в Китае.

В UBTech поясняют, что Китай всё ещё отстаёт по качеству изготовления некоторых комплектующих для роботов, например, в сфере узлов подвижных сочленений. И всё же, в стране производится около 80 % комплектующих для них, а связка разработчик-производитель настолько отработана, что прототип воплощается в изделие за шесть месяцев. Открытый код даёт возможность совершенствовать управление роботами всем миром. В этом взрывной успех китайской робототехники. Не хотите верить в этот успех сегодня? Тем сильнее удивит завтрашний день.

Источник:

Теги: человекообразный робот, китайские производители
