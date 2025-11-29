Глава Figure AI попытался доказать, что видео с маршем сотен китайских роботов UBTech — фейк

Американцы отказываются верить в первенство Китая в сфере человекоподобных роботов. «Это не может быть правдой. Это фейк», — заявил глава компании Figure AI Бретт Эдкок (Brett Adcock), отреагировав на ролик компании UBTech о сотнях синхронно марширующих на склад роботов Walker S2. Приезжайте, и всё увидите сами, приглашают в ответ китайцы. Тесное сотрудничество, открытый код и цепочки поставок — это всё, что нужно для бурного развития робототехники.
Ещё 14 ноября 2025 года китайская компания UBTech опубликовала впечатляющее видео, на котором сотни человекоподобных роботов Walker S2 синхронно маршируют по складу, поворачивают головы, машут руками и заходят в грузовые контейнеры. Ролик мгновенно стал вирусным и вызвал резкий скептицизм у части аудитории, в частности, со стороны американского предпринимателя Бретта Эдкока, основателя компании Figure. Эдкок не понаслышке знает о производстве роботов. Его собственные машины около года стажировались на конвейере BMW, где у них буквально отваливались руки.
Он детально, как ему казалось, разобрал ролик UBTech, пытаясь доказать, что это компьютерная графика. Он указывал на отражения светильников на полированной поверхности роботов и не мог поверить, что все эти сотни марширующих машин реальны. В ответ на его недоверие компания UBTech представила другой ролик — «за кадром» — в котором FPV-дрон облетает колонны роботов перед началом съёмок. Обыватель может смотреть на такое разинув рот, но для специалиста — это шок, если всё увиденное отражает состояние дел с робототехникой в Китае.
В UBTech поясняют, что Китай всё ещё отстаёт по качеству изготовления некоторых комплектующих для роботов, например, в сфере узлов подвижных сочленений. И всё же, в стране производится около 80 % комплектующих для них, а связка разработчик-производитель настолько отработана, что прототип воплощается в изделие за шесть месяцев. Открытый код даёт возможность совершенствовать управление роботами всем миром. В этом взрывной успех китайской робототехники. Не хотите верить в этот успех сегодня? Тем сильнее удивит завтрашний день.
