Сегодня 30 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Психологический хоррор The 9th Charnel о...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Психологический хоррор The 9th Charnel о группе пропавших учёных-генетиков получил дату релиза

Издательство Soedesco совместно с разработчиками из Saikat Deb определилось с датой релиза психологического хоррора от первого лица The 9th Charnel. Проект, сочетающий в себе механики стелса, выживания и напряжённого экшена, поступит в продажу 30 января.

Источник изображений: Soedesco

Источник изображений: Soedesco

The 9th Charnel расскажет историю учёного Майкла, который вместе с товарищами по работе Сарой Уитлок и Дэниелом Дж. Хартом из исследовательского института «Эпсилон» отправляется в ближайший заповедник собирать материалы для генетического исследования. На пути к пункту назначения машина с учёными съезжает с дороги в глубокую долину.

Застряв в незнакомом и опасном месте, главный герой Майкл решает отправиться на поиски пропавших коллег. Зловещая локация скрывает множество опасностей, в природе которых протагонисту тоже придётся разбираться.

Авторы The 9th Charnel намерены предоставить игрокам возможность совершить незабываемое путешествие «по миру, полному ужаса и напряжения». Обещают также реалистичную графику, атмосферную музыку и захватывающий сюжет.

Психологический хоррор The 9th Charnel выйдет на ПК (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Перевод на русский язык пока не заявлен.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Велосипедный хоррор Quite a Ride от создателя Selfloss «напугал до смерти» даже своего издателя
Трассировка лучей на ПК, «Новая игра +» и прокачка «Легенды»: для Dying Light: The Beast вышло самое крупное обновление с релиза
Вдохновлённый Dead Space хоррор Cronos: The New Dawn продался в количестве 500 тыс. копий менее чем за три месяца после выхода
Кооперативное приключение Split Fiction получило неофициальную русскую озвучку от Mechanics VoiceOver
Сборник хорроров Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition от авторов ремейка Silent Hill 2 выйдет на Nintendo Switch 2 уже 19 декабря
«Мы просто поражены приёмом»: авторы олдскульного хоррора Tormented Souls 2 продали свыше 100 тыс. его копий и занялись первым DLC
Теги: saikat deb, soedesco, the 9th charnel, хоррор, выживание
saikat deb, soedesco, the 9th charnel, хоррор, выживание
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Бывший глава Intel Гелсингер заявил, что к концу десятилетия нынешние ускорители ИИ станут бесполезными
На орбиту запущен пятый «завод» компании Varda Space — теперь их там два одновременно
Лопнувший ИИ-пузырь не вернёт рабочие места сокращённым специалистам
«Мы просто поражены приёмом»: авторы олдскульного хоррора Tormented Souls 2 продали свыше 100 тыс. его копий и занялись первым DLC
Micron инвестирует $9,6 млрд в завод по производству памяти HBM в Японии
Инвесторы пока не боятся вкладывать деньги в ИИ-стартапы на фоне разговоров о формировании пузыря 3 мин.
Новая статья: Goodnight Universe — колыбельная для крошки. Рецензия 9 ч.
Новая статья: Gamesblender № 754: кризис на рынке памяти, Pioner не для российского Steam и 20-летие Xbox 360 10 ч.
Роскомнадзор увидел в Roblox угрозу детям — на платформе нашли неподобающий контент 17 ч.
Asus предупредила об очередной критической уязвимости в маршрутизаторах с AiCloud 17 ч.
Infinix проведёт в декабре турнир по PUBG Mobile, для участия в котором нужно быть студентом вуза или ссуза России 18 ч.
Президент Signal призвала не спешить с внедрением ИИ в мессенджерах 19 ч.
ИИ-модель DeepseekMath-V2 достигла уровня золотой медали на Международной математической олимпиаде 20 ч.
Практическое использование ИИ в работе остаётся весьма неравномерным 29-11 08:07
Новая статья: PowerWash Simulator 2 — опять работать. Рецензия 29-11 00:01
Ускорители вычислений Baidu имеют все шансы стать хитом китайского рынка 30 мин.
SK hynix будет использовать все возможности, чтобы увеличить объёмы выпуска DRAM 2 ч.
Китайский предприниматель сколотил состояние на сдаче в аренду африканских IP-адресов за пределами континента 2 ч.
Первый в мире частный научный спутник успешно выведен в космос — он будет изучать звёзды в ультрафиолете 14 ч.
Главы технологических компаний наперебой заговорили о ЦОД в космосе 15 ч.
В 2027 году Intel может наладить выпуск процессоров Apple M по техпроцессу 18A-P 16 ч.
Samsung выпустила внешние SSD T7 Resurrected с ударопрочным корпусом из вторсырья и скоростью до 1050 Мбайт/с 17 ч.
Битва за Северную Европу: Digital Realty и Equinix борются за покупку скандинавского оператора ЦОД atNorth за €4,5 млрд 18 ч.
Asustor представила десктопные NAS Lockerstor Gen2+ с двумя портами 5GbE и чипом Intel Jasper Lake 18 ч.
MGX-сервер MSI CG480-S6053 получил чипы AMD EPYC Turin и восемь слотов PCIe 5.0 x16 для FHFL-карт двойной ширины 18 ч.