Психологический хоррор The 9th Charnel о группе пропавших учёных-генетиков получил дату релиза

Издательство Soedesco совместно с разработчиками из Saikat Deb определилось с датой релиза психологического хоррора от первого лица The 9th Charnel. Проект, сочетающий в себе механики стелса, выживания и напряжённого экшена, поступит в продажу 30 января.

The 9th Charnel расскажет историю учёного Майкла, который вместе с товарищами по работе Сарой Уитлок и Дэниелом Дж. Хартом из исследовательского института «Эпсилон» отправляется в ближайший заповедник собирать материалы для генетического исследования. На пути к пункту назначения машина с учёными съезжает с дороги в глубокую долину.

Застряв в незнакомом и опасном месте, главный герой Майкл решает отправиться на поиски пропавших коллег. Зловещая локация скрывает множество опасностей, в природе которых протагонисту тоже придётся разбираться.

Авторы The 9th Charnel намерены предоставить игрокам возможность совершить незабываемое путешествие «по миру, полному ужаса и напряжения». Обещают также реалистичную графику, атмосферную музыку и захватывающий сюжет.

Психологический хоррор The 9th Charnel выйдет на ПК (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Перевод на русский язык пока не заявлен.