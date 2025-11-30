Ранний доступ экшена Into the Fire о выживании на разбушевавшемся вулканическом хребте стартует в 2026 году

Разработчики из польской студии Starward Industries (The Invincible) выпустили новый геймплейный трейлер Into the Fire — приключенческого экшена, в котором главному герою нужно спасать людей от пожара на разбушевавшемся вулканическом хребте.

В свежем ролике протагонист пытается давать отпор безжалостной стихии, взаимодействует с мифическими огненными существами, ломает постройки в поисках уцелевших и не оставляет попыток спасти всех, до кого может дотянуться.

«Сразитесь с гневом природы и духами огня в тени извергающегося вулкана. Используйте огнетушители и изобретения в стиле ретро-панк. Расширяйте свою базу и собирайте реликвии среди хаоса катастрофы. Откройте для себя мистические легенды, ритуалы и необъяснимые явления», — гласит официальное описание проекта в Steam.

Также под свежим трейлером в YouTube размещено напоминание, что ранний доступ Into the Fire стартует в 2026 году (ранее он был запланирован на конец 2025-го). В ближайшее время разработчики из Starward Industries проведут закрытое тестирование своего нового проекта, детали которого можно будет получить из канала студии в Discord.