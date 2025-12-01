Голливуд, безумный кинорежиссёр и знакомый главный герой: журналисты рассекретили первые подробности Dead Rising 5

Прошлогодний зомби-экшен Dead Rising Deluxe Remaster от японского издателя и разработчика Capcom не стал для фанатов заменой нового флагманского релиза во франшизе, но и он, похоже, уже в разработке.

Как сообщает портал MP1st со ссылкой на своих информаторов, следующая номерная Dead Rising (условно Dead Rising 5) находится в производстве как минимум с 2023 года и известна под кодовым названием Rec.

По данным MP1st, протагонистом Dead Rising 5 выступит любимец фанатов — фотожурналист Фрэнк Уэст. Информацию о новой Dead Rising со звездой серии в главной роли подтверждают и журналисты Video Games Chronicle.

События Dead Rising 5 якобы развернутся на территории огромной голливудской киностудии, где безумный режиссёр ради съёмок своего идеального фильма будет заставлять Фрэнка и других выживших проходить разные испытания.

Помимо самого режиссёра, в Dead Rising 5 появятся и его приспешники — психопаты. Бороться с угрозой не придётся в одиночку — Фрэнку будут помогать выжившие актёры с киностудии и знакомые фанатам персонажи вроде Изабеллы Кис.

Учитывая вышесказанное, в MP1st полагают, что Dead Rising 5 может стать прямым сиквелом первой Dead Rising, улучшенной версией которой Deluxe Remaster и является. Впрочем, конкретных доказательств в редакции не нашли.

Последней номерной игрой серии на данный момент остаётся вышедшая в декабре 2016 года Dead Rising 4. На скорый релиз Dead Rising 5 в редакции MP1st призывают не рассчитывать — игра пробудет в разработке ещё довольно долго.