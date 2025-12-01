Сегодня 01 декабря 2025
Создатели «Земского собора» по многочисленным просьбам доработали боевую систему и улучшили оптимизацию — подробности крупного обновления 1.1.0

Разработчики из российской студии Cyberia Nova сообщили о выходе крупного обновления 1.1.0 для своего приключенческого боевика «Земский собор» во вселенной исторического ролевого экшена «Смута».

Источник изображений: Cyberia Nova

По словам создателей «Земского собора», многие изменения в версии 1.1.0 вдохновлены отзывами пользователей. Патч включает «массу» геймплейных улучшений и направленных на повышение стабильности игры.

В частности, команда добавила уровни сложности («Казак», «Сотник», «Атаман»), реализовала новую систему фиксации камеры на враге и ускорила передвижение Кирши в бою (управление героем также стало отзывчивее).

Кроме того, подкорректировали баланс врагов с учётом перечисленных нововведений, замедлили переход неприятелей в боевое состояние после обнаружения героя и доработали двух боссов (Холоп Воротынского, Гаврила Сугорь).

Также в 1.1.0 была добавлена поддержка масштабирования Nvidia DLSS 4, улучшена оптимизация, исправлена проблема с зависанием голов и исчезновением нижней части кафтана у NPC. Полный список изменений доступен по ссылке.

Игрокам «Земского собора» достаётся роль знакомого по «Смуте» казака Кирши — друга и соратника боярина Юрия Милославского. Пользователям предстоит помешать иноземцам и предателям завладеть русским престолом.

«Земский собор» вышла 4 ноября эксклюзивно в сервисе VK Play и досталась купившим «Смуту» бесплатно. Пользовательский рейтинг игры в цифровом магазине VK составляет 7,8 из 10.

Источник:

Теги: земский собор, cyberia nova, приключенческий экшен
