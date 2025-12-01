Календарь релизов 1 – 7 декабря: Metroid Prime 4, Marvel Cosmic Invasion и «Зайчик»

Первая неделя декабря начинается с громких премьер и возвращений! На сцену выходит Marvel Cosmic Invasion, атмосферный Sleep Awake, и новая глава классики — Red Dead Redemption для консолей и мобильных платформ. Также нас ждут Guild Wars Reforged, долгожданные Octopath Traveler 0 и Metroid Prime 4: Beyond, а вишенкой на торте станет мрачное DLC Elden Ring: Nightreign — The Forsaken Hollows и финальный эпизод «Зайчика» (Tiny Bunny).

