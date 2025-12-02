Сегодня 02 декабря 2025
Новый ИИ-генератор видео Runway обещает потрясающую реалистичность

Развитие сегмента сервисов, позволяющих генерировать видео по текстовому описанию, перестало вызывать снисходительную улыбку у «старожилов отрасли», поскольку подобные инструменты теперь позволяют создавать реалистичные ролики малыми затратами. Runway утверждает, что её модель Gen-4.5 выводит реалистичность генерируемых ИИ видео на качественно новый уровень.

Источник изображения: YouTube, Runway

Источник изображения: YouTube, Runway

В блоге Runway, как отмечает The Verge, сообщает о «результатах кинематографического качества». Внимание уделяется не только точности визуального отображения пейзажей, людей, животных и объектов, но и тщательной проработке физики движущихся объектов. Даже поведение жидкостей реализовано настолько реалистично, что неискушённому зрителю сложно догадаться, что видео было сгенерировано искусственным интеллектом.

Распространение Runway Gen-4.5 осуществляется постепенно среди всех пользователей сервиса, по быстродействию и эффективности новая модель не будет уступать предыдущей, по словам представителей компании. Тем не менее, некоторые недостатки в её работе пока наблюдаются, в основном они связаны с логикой взаимодействия объектов на видео. Например, дверь может открываться до того, как кто-то в кадре взялся за её ручку. Создатели Runway утверждают, что новая модель лучше адаптирует генерируемое видео под стилистические запросы в описании и может добиваться более зрелищных визуальных эффектов, которые практически неотличимы от реальных видеосъёмок.

Конкурирующая OpenAI тоже активно совершенствует свои средства для генерации видео. В сентябре была выпущена модель Sora 2, которая продемонстрировала заметный прогресс в улучшении отображения физических процессов. По словам создателей, она способна реалистично воспроизводить трюки, выполняемые с сапбордом на поверхности воды.

Теги: ии, ии-редактор, генератор видео, runway ai, sora
