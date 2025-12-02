Сегодня 02 декабря 2025
«Конец эпохи пиратства»: легендарная хакер Empress объявила об уходе на пенсию и поддержала Denuvo

Прославившаяся благодаря взлому популярных игр самопровозглашённая «королева пиратов» под псевдонимом Empress объявила о завершении профессиональной карьеры и выступила в поддержку защиты Denuvo.

Источник изображения: Steam (ESILL)

По словам Empress, после приостановки взломов в 2023 году из-за хронического недосыпа у неё начались серьёзные проблемы со здоровьем. В начале 2025-го хакер готовилась к возвращению с новым инструментом борьбы против Denuvo.

Универсальная система не обходила, а обрушивала защиту Denuvo. Несмотря на потенциал прототипа (был проверен на трёх играх), Empress поняла, что растеряла всю мотивацию: время это заканчивать.

В глазах Empress регулярные обновления игр усложняют жизнь хакерам (источник изображения: Deep Silver)

Empress подчеркнула, что разработка игр — тяжёлый труд, а Denuvo — учитель, который косвенно мотивирует геймеров совершенствоваться и более ответственно относиться к трате денег.

Хакер также опровергла сообщения о серьёзном влиянии современных версий Denuvo на производительность игр и добавила, что альтернатива решению Irdeto была бы гораздо хуже — защита на уровне серверов и вечно онлайновые DRM.

Источник изображения: Steam (Bitecode)

Кроме того, в финальном обращении Empress раскритиковала «неблагодарных и требовательных» пиратов, которые считают, что взломщики им чем-то обязаны, не ценят их работу и редко проявляют уважение.

«Я, Empress, королева пиратов с самой длинной биографией релизов Denuvo, объявляю, что это конец моей карьеры взломщика и настоящий конец эпохи пиратства. Моя борьба наконец завершена», — заключила Empress.

