Ничего святого: Microsoft представила новый «уродливый» рождественский свитер с логотипом Copilot

Корпорация Microsoft регулярно подыгрывает западной традиции дарить друг другу на Рождество и Новый год свитеры с нарочито уродливыми орнаментами, предлагая подобные предметы одежды в фирменном интернет-магазине. Наступающий сезон предпраздничных распродаж не стал исключением, и в новой редакции фирменного свитера давно знакомые пользователям символы пополнились стилизованным логотипом Copilot.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Как подчёркивает PC Gamer, сам по себе одноимённый ИИ-ассистент на платформе Windows приживается не очень успешно, поэтому помещение его в один ряд с «фирменными тотемами» довольно спорно, и может объясняться лишь желанием маркетологов Microsoft верить в успех этого сервиса. Второй проблемой является не самая удачная графическая адаптация логотипа Copilot, который узнаваем главным образом в высоком разрешении, а «пиксельная графика» машинной вышивки вынуждает приводить используемые на свитере символы к некоему «общему знаменателю».

Голубоватое пятно в районе правого локтевого сгиба в итоге выглядит не очень презентабельно. Центральную часть экспозиции, если так можно выразиться, занимает «скрепыш» (Clippy), который после длительного перерыва был возвращён Microsoft для реализации функций искусственного интеллекта. Один из самых узнаваемых персонажей игры Minecraft тоже не обделён вниманием, а ещё упоминается юбилейная дата, поэтому в целом актуализацию орнамента фирменного свитера Microsoft можно считать условно успешной. В интернет-магазине компании этот предмет одежды можно приобрести почти за $80.

Источник:

Теги: microsoft, microsoft copilot, ии, свитер, сувенир
