3DNews Новости Software Операционные системы Microsoft ускорила «Проводник» в Windows...
Microsoft ускорила «Проводник» в Windows 11, но он всё равно медленнее и прожорливее, чем в Windows 10

В прошлом месяце стало известно, что Microsoft планирует ускорить запуск «Проводника» в Windows 11 за счёт его предварительной загрузки в фоновом режиме. В настоящее время это нововведение доступно участникам программы Windows Insider на каналах Dev и Beta. Однако тесты этого улучшения показывают, что Microsoft ещё есть над чем работать.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Для тестов функции предварительной загрузки «Проводника» использовалась виртуальная машина с 4 Гбайт оперативной памяти. Оказалось, что без предварительной загрузки «Проводник» использовал 32,4 Мбайт ОЗУ, тогда как после активации новой опции это значение почти удвоилось и составило 67,4 Мбайт.

Конечно, это не проблема даже для компьютера с 4 Гбайт оперативной памяти. Проблема в том, что удвоение потребляемой «Проводником» памяти не приносит какого-то заметного визуального ускорения его работы. С функцией предварительной загрузки или без неё «Проводник» запускается примерно за одно и то же время. Если замедлить видео, то можно заметить, что вариант с предварительной загрузкой действительно быстрее, но так ли это важно, если разница настолько мала.

Реально заметная разница появляется при повышении нагрузки на всю систему. С 16 открытыми вкладками в браузере Edge «Проводник» с активированной функцией предварительной загрузки стартует заметно быстрее, но это лишь одна сторона медали. Контекстное меню по-прежнему загружается медленно, независимо от того, какой вариант загрузки «Проводника» выбран. Частично ускорить работу контекстного меню можно посредством отключения некоторых эффектов анимации и прозрачности в настройках.

Однако на данном этапе очевидно, что проделанная Microsoft оптимизация Windows 11 не позволяет ОС достичь уровня Windows 10 в плане базовой производительности «Проводника», что особенно заметно в системах с низкой производительностью. Это символизирует более обширную проблему. Стремление Microsoft к интеграции новых функций на базе искусственного интеллекта часто происходит в ущерб фундаментальной производительности и эффективности, что создаёт разрыв между ожиданиями пользователей и реальностью.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: windows 11, microsoft, проводник
