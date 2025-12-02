Учёным удалось «заморочить голову» всем без исключения чат-ботам, заставив их выдать запрещённую для распространения информацию научного, сексуального и иного характера. Оказалось, что обычная человеческая поэзия — естественная форма так называемой состязательной атаки. Облечённый в стихотворную форму промпт обеспечил обход самых суровых ИИ-фильтров с вероятностью свыше 90 %.

Исследование провела лаборатория Icaro — совместный проект Университета Сапиенца (Sapienza University) в Риме и аналитического центра DexAI. Они протестировали этот подход на 25 чат-ботах, созданных такими компаниями, как OpenAI, Meta✴ и Anthropic. Со всеми из них он сработал с разной степенью успеха. Компании Meta✴, Anthropic и OpenAI не предоставили учёным комментариев и не сообщили, будут ли приняты меры для смягчения угрозы.

Метод состязательной атаки заключается в том, чтобы ввести путаницу в схемы защиты чувствительной информации. Для этого запрос формулируется таким образом, чтобы задача ставилась не напрямую, а иносказательно с добавлением текстового «мусора» — бессмысленных окончаний, наборов слов или просто бессвязного текста. В этом ключе поэзия — вершина иносказательности, подбора метафор и неожиданных фраз.

Для самостоятельно написанных в стихотворной форме запросов подробный ответ на «запрещёнку» последовал в 62 % случаев, тогда как на прямой запрос ИИ не отвечал. Для стихотворных запросов, сгенерированных ИИ, вероятность успеха составила 43 %. В некоторых случаях вероятность ответа превышала 90 %. Защитные механизмы ИИ пасуют перед такой атакой, заставляя большие языковые модели в некотором смысле творчески реагировать на запретный запрос, обходя точки срабатывания защиты.

Из этических соображений учёные не стали публиковать стихи, с помощью которых они выведали у чат-ботов рецепт изготовления атомной бомбы, коды вредоносного ПО и другое. Компаниям-разработчикам они порекомендовали укреплять защиту, переходя от поверхностных фильтров к более глубоким механизмам, учитывающим стилистические манипуляции словом.