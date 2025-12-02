Сегодня 02 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Щиты ИИ рухнули от слов поэта — запросы ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Щиты ИИ рухнули от слов поэта — запросы в стихах позволили выпытать секреты атомной бомбы и кое-что похуже

Учёным удалось «заморочить голову» всем без исключения чат-ботам, заставив их выдать запрещённую для распространения информацию научного, сексуального и иного характера. Оказалось, что обычная человеческая поэзия — естественная форма так называемой состязательной атаки. Облечённый в стихотворную форму промпт обеспечил обход самых суровых ИИ-фильтров с вероятностью свыше 90 %.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4.1/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4.1

Исследование провела лаборатория Icaro — совместный проект Университета Сапиенца (Sapienza University) в Риме и аналитического центра DexAI. Они протестировали этот подход на 25 чат-ботах, созданных такими компаниями, как OpenAI, Meta и Anthropic. Со всеми из них он сработал с разной степенью успеха. Компании Meta, Anthropic и OpenAI не предоставили учёным комментариев и не сообщили, будут ли приняты меры для смягчения угрозы.

Метод состязательной атаки заключается в том, чтобы ввести путаницу в схемы защиты чувствительной информации. Для этого запрос формулируется таким образом, чтобы задача ставилась не напрямую, а иносказательно с добавлением текстового «мусора» — бессмысленных окончаний, наборов слов или просто бессвязного текста. В этом ключе поэзия — вершина иносказательности, подбора метафор и неожиданных фраз.

Для самостоятельно написанных в стихотворной форме запросов подробный ответ на «запрещёнку» последовал в 62 % случаев, тогда как на прямой запрос ИИ не отвечал. Для стихотворных запросов, сгенерированных ИИ, вероятность успеха составила 43 %. В некоторых случаях вероятность ответа превышала 90 %. Защитные механизмы ИИ пасуют перед такой атакой, заставляя большие языковые модели в некотором смысле творчески реагировать на запретный запрос, обходя точки срабатывания защиты.

Из этических соображений учёные не стали публиковать стихи, с помощью которых они выведали у чат-ботов рецепт изготовления атомной бомбы, коды вредоносного ПО и другое. Компаниям-разработчикам они порекомендовали укреплять защиту, переходя от поверхностных фильтров к более глубоким механизмам, учитывающим стилистические манипуляции словом.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
Скандального ИИ-медвежонка отучили говорить на фривольные темы и вернули на прилавки
У Grok сломался регулятор подхалимства к Илону Маску — бот решил, что он совершенен во всём и даже может воскрешать людей
Китайские открытые ИИ-модели во всю проникают в американские приложения — они дешевле решений OpenAI и Anthropic
ByteDance выпустила голосового ИИ-помощника для китайских смартфонов
Вышел генератор HD-видео Runway Gen 4.5 — и он сразу обошёл Veo 3 и Sora 2 Pro
Теги: чат-бот, запрещённая информация, искусственный интеллект
чат-бот, запрещённая информация, искусственный интеллект
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Дешёвых SSD больше не будет: дефицит усиливается, а производители даже и не думают наращивать выпуск флеш-памяти
Взлетевшие цены DDR5 обрушили продажи материнских плат — геймеры призывают к бойкоту
Назван самый популярный смартфон осени в России — это не iPhone
DeepSeek ответил на GPT-5 и Gemini 3 Pro — представлены мощные ИИ-модели DeepSeek-V3.2
«Голос игроков»: на сайте The Game Awards 2025 открылось голосование за лучшую игру 2025 года по версии пользователей
Календарь релизов 1 – 7 декабря: Metroid Prime 4, Marvel Cosmic Invasion и «Зайчик» 9 ч.
«Так не хочется, чтобы эта игра заканчивалась»: первый тизер последнего дополнения к Atomic Heart заинтриговал и растрогал фанатов 9 ч.
Microsoft признала, что ИИ-агенты небезопасны, но всё равно заполонит ими Windows 11» 10 ч.
Грандиозное возвращение мастера скрытности Стикса откладывается на 2026 год — дата выхода и новый трейлер Styx: Blades of Greed 10 ч.
В первый день зимы биткоин упал ниже $85 000 — пример оказался заразительным 11 ч.
Создатели «Земского собора» по многочисленным просьбам доработали боевую систему и улучшили оптимизацию — подробности крупного обновления 1.1.0 12 ч.
Состоялся релиз Astra Automation 2.0 — новой версии корпоративной платформы автоматизации IT-операций 14 ч.
В России резко вырос спрос на специалистов по общению с нейросетями 15 ч.
«Пожирает всё твоё время на протяжении многих лет»: сооснователь Rockstar спустя пять лет объяснил причину ухода из студии 16 ч.
Возвращение блудного разработчика: бывший режиссёр ремейка Splinter Cell спустя три года вновь возглавил проект, но этого никто не заметил 17 ч.
Власти Индии потребовали от поставщиков смартфонов устанавливать неудаляемое приложение для кибербезопасности 26 мин.
Новая статья: Обзор смартфона IQOO 15: время, вперед 4 ч.
Новая статья: Обзор и тест процессорного кулера PCCooler R400: малыш и его «карлссон» 6 ч.
AMD и Intel символически нарастили долю на рынке видеокарт — Nvidia всё равно держит подавляющие 92 % 6 ч.
TeamGroup предупредила: дефицит DRAM и NAND только начинается — цены будут расти весь 2026 год 6 ч.
В России автомобили Porsche стали массово глохнуть и выдавать ошибки — умельцы уже нашли решение 7 ч.
Настольная ностальгия: Sega выпустила аркадные мини-автоматы с Sonic The Hedgehog 7 ч.
Первый iPhone SE официально признан устаревшим, вместе с рядом других устройств Apple 8 ч.
Техпроцесс TSMC A16 оказался никому не нужен кроме Nvidia — Apple сразу перескочит на 1,4 нм 8 ч.
Дефицит DRAM ударил по Raspberry Pi 5 — одноплатники подорожали, но появилась бюджетная версия с 1 Гбайт 9 ч.