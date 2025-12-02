Сегодня 02 декабря 2025
Microsoft попыталась улучшить тёмную тему в Windows 11, но сломала её в «Проводнике»

Накануне Microsoft выпустила обновление Windows 11, призванное сделать тёмный режим системы более единообразным. Но при тестировании обновления компания пропустила важную ошибку, и в файловом менеджере «Проводник» притаился неприятный сюрприз.

Источник изображения: theverge.com

С последним обновлением появился тёмный режим для таких диалоговых окон «Проводника» как копирование, перемещение или удаление файлов и папок, но при запуске самого файлового менеджера его рабочая область теперь светится ярко-белым. «После установки [обновления] KB5070311 у вас могут возникнуть проблемы при открытии „Проводника“ в тёмном режиме. Перед загрузкой файлов и папок в окне может на короткое время появиться пустой белый экран», — говорится в примечаниях к выпуску.

При работе в тёмное время с активной тёмной темой такая белая вспышка может принести ощутимый дискомфорт, и в Microsoft заявили, что проблема уже решается. В качестве временного решения можно использовать мод Windhawk, с которым белая вспышка при запуске «Проводника» в тёмном режиме не появляется. Удивительно, что на этапе тестирования компания не обнаружила эту ошибку, хотя и намеревалась обеспечить более «единообразную работу тёмной темы» в Windows 11.

Вскоре тёмный режим появится у диалогового окна «Выполняется» в Windows 11; улучшится вид индикаторов выполнения и диаграмм, а также окон подтверждения и сообщения об ошибке.

Теги: microsoft, windows, проводник, тёмная тема
