Браузеры Opera получили функции на базе ИИ-модели Google Gemini

Ранее в этом году Opera анонсировала новый браузер Neon, центральное место в котором занимают ИИ-агенты, предназначенные для выполнения разных задач от имени пользователя. Теперь же разработчик объявил об интеграции ИИ-функций в интернет-обозреватели Opera GX и Opera One.

Новые ИИ-функции в браузерах Opera реализованы в рамках партнёрства с Google. Благодаря этому не только пользователи Opera Neon, но и браузеров One и GX, получили доступ к новой боковой ИИ-панели, в которой собраны инструменты, созданные на основе Gemini. Речь идёт о возможности генерации резюме разных текстов, сравнении вкладок, а также анализе файлов, изображений и видео в зависимости от контекста просмотра.

«Opera AI поддерживает голосовой ввод и вывод данных, а также анализ файлов разных типов, включая изображения и видео. Движок был переработан для повышения скорости, чего удалось добиться за счёт использования новой архитектуры и интеграции агентского механизма из Opera Neon. Благодаря этому ответы на запросы генерируются на 20 % быстрее», — говорится в сообщении Opera.

Разработчики не забыли о пользователях, которые заботятся о конфиденциальности. В описании сказано, что Opera предоставляет полный контроль над тем, какие данные доступны ИИ, а что остаётся защищённым с помощью соответствующих опций приватности. В компании отметили, что новые функции браузеров охватят более 80 млн человек, которые используют интернет-обозреватели Opera по всему миру.

«ИИ меняет то, как люди взаимодействуют с веб-пространством, и браузер остаётся естественной точкой входа для этих возможностей <…> Благодаря нашему партнёрству с Google мы может предложить пользователям тот опыт, который им действительно нужен, с помощью встроенного поиска и функций на базе ИИ, бесплатно, прямо в их браузерах Opera One и Opera GX, в то время как наши самые продвинутые пользователи агентского браузера Opera Neon уже получили доступ к Gemini 3 Pro», — прокомментировали данный вопрос в Opera.