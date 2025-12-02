Сегодня 02 декабря 2025
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног

Microsoft добавила в Teams новую функцию под названием «иммерсивные мероприятия». Она позволяет размещать аватары пользователей в трёхмерном пространстве, где можно исследовать окружение, общаться и слушать докладчиков. По мнению компании, это поможет людям «ощутить настоящее присутствие» во время рабочих звонков. Поддерживаются ПК, Mac и гарнитуры Meta Quest VR.

Источник изображений: Microsoft

«Иммерсивные мероприятия» впервые были представлены в июле, а теперь внедряются в полную версию Microsoft Teams после нескольких месяцев тестирования. Новый инструмент создаёт трёхмерное пространство для виртуальной встречи, где каждый участник может создать свой собственный аватар для исследования и общения.

Microsoft предоставила несколько готовых 3D-сред для быстрого планирования звонков или редактирования каждого пространства, куда пользователь может добавлять изображения, видео, логотипы брендов и многое другое.

Другие функции Teams остались без изменений, упрощая управление пространствами: можно приглашать людей из списка контактов, добавлять мероприятия в рабочий календарь и управлять всеми участниками через пользовательский интерфейс программы.

Чтобы начать общение в «иммерсивном мероприятии», нужно в календаре Teams выбрать пункт «Новое мероприятие». Если у пользователя установлена совместимая версия Teams, станет доступна опция «Иммерсивное мероприятие», после выбора которой появится возможность настроить трёхмерную среду в соответствии со своими предпочтениями и пригласить других участников.

Источник:

Теги: microsoft teams, трёхмерный, иммерсивный, встреча, коммуникации
