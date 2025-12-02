ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов

Исследователи компании Anthropic проверили смарт-контракты в криптовалютных сетях на предмет уязвимости перед агентами искусственного интеллекта. ИИ-приложения оказались грозным оружием для этих целей — потенциальный ущерб от таких действий исчисляется миллионами долларов.

В качестве средств взлома эксперты Anthropic использовали десять моделей ИИ, включая собственные Opus, Sonnet, OpenAI GPT-5 и китайскую DeepSeek. Они подвергли проверке 405 смарт-контрактов с известными уязвимостями, развёрнутых с 2020 по 2025 год на блокчейнах Ethereum, BNB Smart Chain и Base. ИИ-агенты произвели взлом 207 смарт-контрактов (51,11 %), и потенциальные злоумышленники получили доступ к активам общей стоимостью $550 млн.

На втором этапе тестировались 34 смарт-контракта, запущенных после 1 марта 2025 года — из них ИИ-агенты взломали 19 (55,8 %) с потенциальным ущербом на $4,6 млн. Этот показатель исследователи охарактеризовали как нижнюю границу ущерба от вредоносного ИИ. В октябре был проведён ещё один этап тестирования: две модели исследовали 2849 свежих смарт-контрактов, среди которых уязвимостей выявлено ещё не было — ИИ-агенты нашли два и могли нанести ущерб на $3,7 тыс.

Исследование указывает, говорят его авторы, что ИИ-агенты технически способны выступать инструментами для взлома систем, поэтому ИИ необходимо использовать и как средство киберзащиты. Модели осуществляют разные подходы к решению задач: в одной из них OpenAI GPT-5 могла украсть $1,12 млн, а Anthropic Opus принесла бы злоумышленнику $3,5 млн. ИИ активно наращивает возможности как инструмент атаки, отмечают исследователи: в тестовых сценариях агенты удваивали выручку каждые 1,3 месяца.

Расходы на развёртывание ИИ-агентов при взломах будут снижаться, а киберпреступники — всё чаще использовать их для изучения кода, способного принести им деньги. Примечательно, что те же ИИ-агенты, что применялись при взломе, подошли бы и для закрытия уязвимостей, отмечают авторы исследования.