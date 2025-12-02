В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года

Видеосервис YouTube откликнулся на просьбы пользователей и представил функцию Recap, которая позволит каждому подвести итоги использования платформы за прошедший год. Начиная с сегодняшнего дня, Recap будет сканировать историю просмотров и генерировать до 12 карточек, отражающих любимые каналы, темы и зрительские предпочтения пользователя.

Формат Recap вдохновлён популярным обзором Spotify Wrapped. Подобная функция заработала в YouTube Music на прошлой неделе, а теперь доступна и для видео. Recap также отразит музыкальные предпочтения пользователя, если он «слушал много музыки в этом году» и сгенерирует для каждого пользователя «личность» — профиль, отражающий его интересы.

«YouTube Recap уникально выделяет ваши интересы, глубокую проработку контента и моменты, которые вы посетили в этом году, на основе вашей истории просмотров. Вы получите набор из 12 различных карточек, которые расскажут о ваших любимых каналах, интересах и даже об эволюции ваших зрительских привычек или о том, к какому типу личности вы относитесь на основе видео, которые вам понравились!», — гласит комментарий YouTube.

Функция Recap доступна с сегодняшнего дня для пользователей в Северной Америке и будет развёрнута по всему миру на этой неделе. Она появится в мобильных приложениях на вкладках «Главная» или «Вы», а пользователи настольных компьютеров смогут получить к ней доступ по адресу youtube.com/recap, когда она станет доступна в их аккаунте. Для мобильных устройств потребуется YouTube версии 18.43 или выше как для Android, так и для iOS.