Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках

Компания Google опубликовала декабрьский бюллетень по безопасности Android, в котором сообщила об устранении 107 уязвимостей, включая две, активно эксплуатируемые в целевых атаках.

Две уязвимости высокого уровня серьёзности обозначены как CVE-2025-48633 и CVE-2025-48572. Первая связана с риском неавторизованного доступа к информации, вторая — с проблемами повышенных привилегий. Обе уязвимости затрагивают версии Android с 13-й по 16-ю.

«Имеются признаки того, что следующие [уязвимости] могут подвергаться ограниченной целенаправленной эксплуатации», — говорится в декабрьском бюллетене Google по Android.

Хотя компания не предоставила никаких технических деталей и подробностей об эксплуатации этих уязвимостей, аналогичные проблемы ранее использовались для таргетированных атак с помощью коммерческого шпионского ПО или в рамках государственных операций, направленных на небольшое число лиц, представляющих особый интерес.

Самая серьёзная уязвимость, исправленная в этом месяце, — это CVE-2025-48631, уязвимость типа «отказ в обслуживании» (DoS) в Android Framework.

Обновления этого месяца устраняют в общей сложности 51 уязвимость в компонентах Android Framework и System, а также 56 ошибок в ядре и сторонних компонентах с закрытым исходным кодом. Что касается последнего, Google выпустила четыре критически важных исправления для уязвимостей, связанных с повышением привилегий в подкомпонентах ядра Pkvm и UOMMU, а также два критических исправления для устройств на базе процессоров Qualcomm (CVE-2025-47319 и CVE-2025-47372). Дополнительную информацию об исправлениях с закрытым исходным кодом можно найти в бюллетенях безопасности Qualcomm и MediaTek за декабрь 2025 года. Компания Samsung тоже опубликовала свой бюллетень безопасности, включающий исправления, перенесённые из обновления Google, а также исправления, специфичные для её устройств.

Важно отметить, что обновления распространяются на устройства под управлением Android 13 и более поздних версий, но устройства на Android 10 и более поздних версиях могут получить некоторые важные исправления через системные обновления Google Play. Также функция Play Protect может обнаруживать и блокировать задокументированные вредоносные программы и цепочки атак, поэтому пользователям любой версии Android следует поддерживать компонент в актуальном состоянии и активировать его.