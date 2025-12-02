Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды

Apple значительно сократила размеры вознаграждений за обнаружение уязвимостей в операционной системе macOS, несмотря на растущую активность вредоносных программ. Некоторые выплаты были уменьшены более чем в шесть раз, например, за обнаружение уязвимости, связанной с обходом механизма защиты приватности, цена снизилась с $30 500 до $5000.

Об этом рассказало издание 9to5Mac со ссылкой на ведущего исследователя по безопасности macOS в компании Iru Цабу Фитцла (Csaba Fitzl). Фитцл опубликовал актуальные ставки программы Apple Security Bounty на своей странице в LinkedIn, отметив, что такие изменения трудно интерпретировать в положительном ключе, особенно на фоне заявлений Apple о приверженности защите приватности пользователей. По его мнению, это может сигнализировать либо о том, что Apple не намерена инвестировать в исправление подобных проблем, либо о снижении приоритета безопасности на платформе Mac в целом.

Механизм защиты приватности Transparency, Consent, and Control (TCC) — это фреймворк прозрачности, согласия и контроля, который обеспечивает уверенность в том, что приложения получают доступ к чувствительным данным пользователя только после его явного разрешения. Система регулирует доступ к таким ресурсам, как файлы и папки, данные из встроенных приложений, а также к микрофону, веб-камере и функциям записи экрана. В прошлом исследователи уже находили критические уязвимости в TCC: одна из них позволяла злоумышленнику производить такие действия, при которых macOS считала, будто пользователь дал разрешение, хотя этого не происходило. Другой баг позволял внедрять вредоносный код в легитимные приложения, чтобы использовать выданные им права.

Фитцл подчеркнул, что и без того небольшое сообщество исследователей, специализирующихся на безопасности macOS, может ещё больше сократиться из-за снижения финансовой мотивации. Это, в свою очередь, повышает вероятность того, что обнаруженные уязвимости будут продаваться на чёрном рынке, а не передаваться Apple для исправления.