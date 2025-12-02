Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры

Соавтор легендарного шутера Counter-Strike Минь Ле (Minh Le), более известный как Gooseman, в интервью российскому порталу «Инк» рассказал о любви к русской культуре и самом громком провале в своей карьере.

По словам Ле, он является большим поклонником русской культуры, считает Тимура Бекмамбетова «великим режиссёром» (за «Ночной дозор» и «Дневной дозор»), любит хоккей и российские видеоигры вроде Escape from Tarkov и War Thunder.

«Считаю российскую гейм-индустрию потрясающей. Она создаёт действительно впечатляющие проекты. Культура вашей страны вдохновляет разработчиков по всему миру на множество идей», — заявил Ле.

После ухода из Valve в 2006 году Ле взялся за разработку тактического шутера Tactical Intervention. Он потратил на игру семь лет и $500 тыс. из личных сбережений, но на релизе в 2013 году проект провалился.

Ле признался, что за время разработки Tactical Intervention совершил много ошибок: «Я не ждал успеха, но надеялся, что игра принесёт хотя бы какой-то доход. В итоге и этого не произошло. Пожалуй, это был самый депрессивный период за 25 лет моей карьеры».

Последние четыре года Ле вместе с командой Ultimo Ratio Games трудится над кооперативным шутером в духе «Payday или Left 4 Dead», но про спецназ — Alpha Response. Разработчик надеется, что игра «взлетит».

Alpha Response стартовала в раннем доступе Steam прошлой осенью и заслужила меньше тысячи «очень положительных» отзывов (рейтинг 80 %). За последние сутки шутер привлёк 33 одновременных игрока.