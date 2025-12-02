Сегодня 03 декабря 2025
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок

В наше время игровые блокбастеры удивляют не только качеством, но и объёмом места на накопителе. С выходом свежего обновления кооперативный шутер Helldivers 2 от Arrowhead Game Studios из числа таких проектов устранился.

Источник изображений: Arrowhead Game Studios

Напомним, размер Helldivers 2 на ПК достиг 154 Гбайт (против 35 Гбайт на консолях). Как авторы объяснили в октябре, произошло это из-за дублирования данных, введённого ради улучшения работы игры на HDD.

Как стало известно, благодаря сотрудничеству со студией Nixxes (принадлежит Sony) разработчикам удалось сократить размер Helldivers 2 на ПК со 154 до 23 Гбайт — то есть на целых 85 %.

Каким именно образом команде удалось достичь таких результатов, не уточняется, но в Arrowhead Game Studios уверяют: резкое сокращение размеров существенного влияния на скорость загрузки не оказала (разница составляет несколько секунд).

Никаких функциональных изменений между старой и «стройной» версиями нет. Игроков подключают к той же галактической войне, что и остальных — весь прогресс, достижения и покупки сохраняются.

Опробовать «похудевшую» версию Helldivers 2 можно уже сейчас благодаря публичной бета-версии в Steam. Полноценный релиз ожидается тогда, когда разработчики убедятся в стабильности новой сборки.

Helldivers 2 дебютировала 8 февраля 2024 года на PC (Steam) и PS5, а прошедшим летом добралась до Xbox Series X и S. В команде до трёх человек игрокам предстоит сокрушать инопланетных захватчиков, угрожающих родной Супер-Земле.

