Президент Трамп освободил видеокарты от повышенных на 25 % таможенных пошлин в США до ноября следующего года

Весной этого года американский президент Дональд Трамп (Donald Trump) пустил в ход свои главные аргументы во внешнеторговых переговорах в виде потенциально повышаемых таможенных пошлин. Видеокарты, материнские платы, корпуса для ПК, выпускаемые в Китае, должны были к декабрю этого года перейти на увеличенную таможенную пошлину в размере 25 %, но Трамп освободил эти категории товаров ещё на год.

По меньшей мере в США первоначальный план введения повышенных пошлин грозил ростом цен на видеокарты, поскольку подавляющее их большинство изготавливается партнёрами AMD, Nvidia и Intel на территории Китая. На прошлой неделе представители Министерства торговли США подтвердили, что освобождение указанных товарных категорий от введения повышенных импортных пошлин продлено с 29 ноября текущего года до 10 ноября следующего года.

Представители американской Ассоциации потребительских технологий (CTA) признали, что в существующих условиях сложно найти каналы поставок многих компьютерных комплектующих, которые бы не зависели от Китая, поэтому отсрочка введения повышенных пошлин позволит поставщикам перестроиться. Правда, на эти преобразования всё равно потребуются деньги, а соответствующие затраты участники рынка в конечном итоге переложат на кошельки потребителей. При этом общую ситуацию с ценами на компьютерные компоненты нельзя назвать благоприятной, поскольку на фоне бума ИИ дорожают оперативная память, твердотельные накопители и классические жёсткие диски. По крайней мере, потребительские видеокарты из этого перечня для американских покупателей на какое-то время будут исключены.