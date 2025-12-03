Сегодня 03 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий Президент Трамп освободил видеокарты от ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Президент Трамп освободил видеокарты от повышенных на 25 % таможенных пошлин в США до ноября следующего года

Весной этого года американский президент Дональд Трамп (Donald Trump) пустил в ход свои главные аргументы во внешнеторговых переговорах в виде потенциально повышаемых таможенных пошлин. Видеокарты, материнские платы, корпуса для ПК, выпускаемые в Китае, должны были к декабрю этого года перейти на увеличенную таможенную пошлину в размере 25 %, но Трамп освободил эти категории товаров ещё на год.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

По меньшей мере в США первоначальный план введения повышенных пошлин грозил ростом цен на видеокарты, поскольку подавляющее их большинство изготавливается партнёрами AMD, Nvidia и Intel на территории Китая. На прошлой неделе представители Министерства торговли США подтвердили, что освобождение указанных товарных категорий от введения повышенных импортных пошлин продлено с 29 ноября текущего года до 10 ноября следующего года.

Представители американской Ассоциации потребительских технологий (CTA) признали, что в существующих условиях сложно найти каналы поставок многих компьютерных комплектующих, которые бы не зависели от Китая, поэтому отсрочка введения повышенных пошлин позволит поставщикам перестроиться. Правда, на эти преобразования всё равно потребуются деньги, а соответствующие затраты участники рынка в конечном итоге переложат на кошельки потребителей. При этом общую ситуацию с ценами на компьютерные компоненты нельзя назвать благоприятной, поскольку на фоне бума ИИ дорожают оперативная память, твердотельные накопители и классические жёсткие диски. По крайней мере, потребительские видеокарты из этого перечня для американских покупателей на какое-то время будут исключены.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
AMD и Intel символически нарастили долю на рынке видеокарт — Nvidia всё равно держит подавляющие 92 %
США притормозили 100-% тарифы на чипы — опасаются взвинтить цены и обострить отношения с Китаем
Китай узаконил годовую отсрочку по введению жёстких мер контроля над поставками редкозёмов в США
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался
Редкий успех Tesla: в Норвегии в этом году компания Маска продала рекордное число электромобилей
Apple нашла виноватого в провалах в ИИ — теперь делать Siri умнее будет создатель Google Gemini
Теги: дональд трамп, видеокарты, сша, таможенные пошлины, тарифы трампа
дональд трамп, видеокарты, сша, таможенные пошлины, тарифы трампа
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.