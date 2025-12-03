Сегодня 03 декабря 2025
Следствие ведёт Инквизиция: разработчики Warhammer 40,000: Dark Heresy раскрыли подробности детективной системы

Студия Owlcat Games в новом дневнике разработки рассказала в подробностях об одном из главных отличий будущей партийной ролевой игры Warhammer 40,000: Dark Heresy от Warhammer 40,000: Rogue Trader — системе расследований.

Источник изображений: Owlcat Games

Источник изображений: Owlcat Games

Напомним, игрокам в роли аколита Инквизиции предстоит дать бой ереси в глубинах сектора Каликсиc: вести расследования, выслеживать, обвинять (в том числе невиновных) и подвергать сомнению.

Расследования бесшовно интегрированы в историю и станут одной из основных сюжетных механик игры. Пользователи столкнутся со множеством дел — от незначительных до тех, что будут иметь последствия для всего сектора.

Игрокам придётся выслеживать цель по её следам, определять информаторов или подозреваемых по их внешности, восстанавливать последовательность событий, используя всю имеющуюся информацию.

Особенности процесса расследования в Warhammer 40,000: Dark Heresy:

  • как и люди, зацепки могут обманывать — нужно обращать внимание на любые несоответствия в доказательствах или показаниях допрашиваемых;
  • некоторые улики не проявят себя без дедуктивного чутья и сноровки со стороны игрока — разработчики советуют использовать анализатор местности;
  • в расследованиях аколиту Инквизиции будет помогать рой сервочерепов («ещё более крутой», чем раньше), обладающих множеством функций — от освещения пути до систем ауспекс-сканирования, синтеза речи, записи пиктов и многого другого;
  • весь процесс анализа улик и вынесения суждений будет сосредоточен в специальных вкладках журнала расследований;
  • спутники главного героя (специалисты в своих областях) могут время от времени делиться мнением по поводу улик и в целом помогать с расследованием;
  • разработчики напоминают, что неверный вывод — это всё равно вывод;
  • в конце расследования необходимо подготовить отчёт инквизитору и назвать имя того, кого аколит считает виновным;
  • аколиты могут фальсифицировать данные и возлагать вину на людей, которые на самом деле невиновны — из-за ошибки, недостатка информации или просто из личной неприязни;
  • игроки могут обвинять невиновных, но должны будут столкнуться с последствиями этого выбора.

Ролик с демонстрацией детективных систем

«Будете ли вы подчиняться закону и карать виновных, или будете следовать зову сердца и обвинять тех, кто более заслуживает наказания, чем другие? Невиновность ничего не доказывает, Аколит», — напоминают авторы.

Warhammer 40,000: Dark Heresy создаётся для PC (Steam, EGS, GOG), PS5, Xbox Series X и S. Сроков выхода нет, но уже 16 декабря для владельцев расширенного ($80) и коллекционного ($289) изданий игры стартует альфа-тестирование.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
warhammer 40,000: dark heresy, warhammer 40,000: rogue trader, owlcat games, ролевая игра
