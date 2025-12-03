Китайский конкурент SpaceX впервые запустил ракету в космос — вернуть многоразовую ступень целой не вышло

3 декабря 2025 года китайская частная компания LandSpace провела первый орбитальный запуск двухступенчатой многоразовой ракеты-носителя Zhuque-3 («Чжуцюэ-3»). Запуск состоялся с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби. Ракета успешно вывела на низкую околоземную орбиту имитатор полезной нагрузки, однако вернуть на площадку многоразовую первую ступень не удалось — она загорелась в воздухе и упала.

По заявлению разработчиков, все системы первой и второй ступеней Zhuque-3 на активном участке полёта отработали штатно, включая семь метаново-кислородных двигателей Tianque-12B. Основной целью запуска была отработка технологии вертикальной посадки первой ступени по аналогии с Falcon 9 компании SpaceX. После отделения вторая ступень продолжила полёт, а первая выполнила манёвр возвращения и попыталась совершить управляемую посадку с использованием двигателей. К сожалению, на финальном этапе торможения ступень потеряла устойчивость, загорелась в воздухе и разрушилась при ударе о землю в нескольких километрах от запланированного места спуска.

Несмотря на неудачу с возвращением первой ступени, запуск Zhuque-3 стал знаковым достижением для китайской коммерческой космонавтики: Китай впервые вывел полезную нагрузку в космос на ракете с метаново-кислородными двигателями и продемонстрировал работоспособность ключевых систем многоразовой ступени. Разработчик не собирается снижать темп запусков и уже объявил о скором проведении второго тестового полёта, в ходе которого планируется устранить выявленные проблемы и добиться успешной посадки.

Ракета Zhuque-3 выводит на низкую орбиту Земли 18 тонн полезной нагрузки. Ожидается, что она поможет с развёртыванием «китайского Starlink», серьёзно удешевив запуски. В чём-то она даже превосходит своего американского конкурента — ракету SpaceX Falcon 9. Во-первых, по конструкции, поскольку её корпус в основном состоит из нержавеющей стали и является более дешёвым в изготовлении. Во-вторых, по более экологически чистой топливной смеси.

Кроме ракеты Zhuque-3 до конца года Китай готовит к запуску также частично многоразовые ракеты «Тяньлун-3» (Tianlong-3) компании Space Pioneer и ракету «Чанчжэн-12А», разработанную Шанхайской академией технологий космических полетов при Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC). Тем самым в новый 2026 год Китай обещает войти сразу с тремя частично многоразовыми ракетами средней грузоподъёмности.