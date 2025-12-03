Apple не смогла отвертеться от иска на €637 млн в Нидерландах из-за комиссии App Store

Высший суд Европейского Союза (CJEU) подтвердил юрисдикцию суда Нидерландов для рассмотрения коллективного антимонопольного иска к Apple. В иске компания обвиняется в злоупотреблении доминирующим положением через завышенные комиссии в App Store. В конечном итоге Apple может выплатить более €500 миллионов в качестве компенсации ущерба, понесённого 14 миллионами пользователей iPhone и iPad в Нидерландах, сообщает MacRumors.

Иск был подан в 2022 году двумя нидерландскими фондами защиты прав потребителей Right to Consumer Justice и App Store Claims от имени примерно 14 миллионов пользователей iPhone и iPad. Истцы утверждают, что Apple, используя доминирующее положение на рынке мобильных операционных систем, навязывает разработчикам завышенную комиссию, что, в свою очередь, приводит к искусственному завышению цен на приложения и цифровые товары для конечных пользователей.

По оценкам истцов, совокупный ущерб может составить до 637 миллионов евро. Apple выразила несогласие с решением CJEU и заявила о намерении продолжать защиту в рамках предстоящего судебного процесса, который, как ожидается, начнётся в Амстердамском окружном суде в конце первого квартала 2026 года.

Ранее Apple утверждала, что голландский суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения этого дела, поскольку европейский магазин приложений App Store управляется из Ирландии, и иск должен рассматриваться в Ирландии. Apple также заявила, что если голландский суд будет рассматривать дело, это может привести к появлению множества аналогичных дел по всему ЕС. Кроме того, пользователи в Нидерландах могли загружать приложения, находясь в других странах ЕС.

Отдельно отмечается, что данное гражданское дело не связано с ранее проведённым регуляторным разбирательством со стороны нидерландского антимонопольного органа ACM (Autoriteit Consument & Markt), касающимся ограничений на платежи в приложениях знакомств, за которое Apple уже была оштрафована на 50 миллионов евро.