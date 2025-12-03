Вдохновлённое «Дюной» производство: шотландцы собрались печатать доступные солнечные панели прямо в космосе

Шотландский стартап D-Cubed специализирующийся на космических технологиях, разрабатывает невероятно экономичную систему ARAQYS (Autonomous Roll-out ArraY System), предназначенную для производства солнечных панелей непосредственно на орбите Земли. Название проекта не зря созвучно имени планеты Арракис из вселенной «Дюна», где добывали незаменимый для космических полётов ресурс — «спайс». ARAQYS — это путь к обеспечению энергией любых проектов в космосе.

В условиях ожидаемого роста коммерческих космических полётов, когда спрос на солнечную энергию для спутников и орбитальных станций резко возрастёт, традиционные методы запуска изготовленных на Земле панелей сталкиваются с ограничениями: они тяжелы, объёмны и дороги из-за необходимости упаковки для преодоления нагрузок при старте. Технология ARAQYS решает эту проблему, предлагая децентрализованное производство панелей прямо в космосе, что позволит снизить затраты и повысить эффективность энергоснабжения.

По словам компании, представленная технология — результат более 15 лет исследований, включая участие в проектах NASA по космической солнечной энергии, и она открывает путь к доступной генерации мощности на орбите.

Система ARAQYS основана на использовании ультратонкого гибкого «солнечного полотна» — материала, который разворачивается в космосе из рулона для сбора солнечной энергии. При этом в процессе развёртывания происходит 3D-печать жёсткой структуры на это полотно. По мере выхода области печати в вакуум под действием ультрафиолетовых лучей Солнца происходит быстрое отверждение смолы, делая конструкцию прочной и устойчивой. В отличие от традиционных складных панелей, требующих сложных механизмов развёртывания, ARAQYS исключает эти элементы, максимально снижая вес, объём и риски поломок конструкции от вибраций и акустических нагрузок при запуске ракеты.

Утверждается, что рулонная печать солнечных панелей в космосе на порядки снизит стоимость производства в пересчёте на киловатт вырабатываемой энергии; также освобождается объём для иной полезной нагрузки в ракете.

Разработчики намерены провести первую демонстрацию элементов системы ARAQYS ещё до конца текущего года. Это будет запуск ARAQYS-D1 с 60-см стрелой на кубсате (направляющей для разворачивания рулона панели). Затем запланирован запуск ARAQYS-D2 с 1-м стрелой. Наконец, в 2027 году будет запущен 2-кВт прототип ARAQYS-D3. В мечтах компании проект ARAQYS вдохнёт жизнь в космические системы и в платформы по передаче солнечной энергии на Землю. «The spice must flow!»