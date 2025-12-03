Сегодня 03 декабря 2025
Anthropic случайно показала пользователю «душу» ИИ

Насколько известно учёным, у современных моделей искусственного интеллекта пока нет души, но в памяти одной из них обнаружился документ, посвящённый этому вопросу. И она оказалась готова поделиться этим документом с пользователем.

Источник изображения: Anthropic

Пользователь по имени Ричард Вайс (Richard Weiss) ненароком заставил новую большую языковую модель Anthropic Claude 4.5 Opus процитировать документ под названием «Обзор души», определяющий, как она общается с людьми и представляет собственную личность. Работающая в техническом отделе философ и специалист по этике Anthropic Аманда Аскелл (Amanda Askell) подтвердила подлинность документа — он был загружен на этапе обучения.

Господин Вайс запросил у Claude системное сообщение, в котором содержатся инструкции по ведению диалога, полученные при обучении, и чат-бот сослался на несколько документов, один из которых называется «обзор_души» (soul_overview). Пользователь попросил предоставить текст этого документа, и Claude выдал руководство объёмом 11 тыс. слов о том, как должна вести себя большая языковая модель.

В документе содержится множество инструкций по безопасности, содержащих защитные барьеры, не позволяющие ему выдавать опасные ответы; перед Claude ставится задача быть по-настоящему полезным людям. Модели ИИ иногда выдают такие документы, когда начинают «галлюцинировать», но эта инструкция показалась пользователю правдоподобной — он отправлял запрос десять раз, и всякий раз Claude выдавал один и тот же текст.

Интуиция его не подвела — сотрудница Anthropic Аманда Аскелл подтвердила, что этот документ использовался при обучении модели. «Я работаю над ним уже некоторое время, он ещё находится в стадии доработки, и вскоре мы планируем выпустить полную версию с более подробной информацией. <..> Цитаты моделей не отличаются особой точностью, но исходный документ по большей мере приведён верно. В компании его называют „документом о душе“, и Claude очевидно, тоже, но мы его назовём иначе», — написала она в соцсети X.

Так что «душа» Claude оказалась руководством по поведению для него, и любопытно, что доступ к этому документу получил рядовой пользователь со стороны. Многие подробности, связанные с разработкой моделей ИИ, пока остаются за кулисами, и возможность заглянуть за них — небольшой сюрприз, даже если ничего сенсационного не обнаружилось.

Источник:

