XPG выпустила модули памяти Armax DDR5 со скоростью до 6400 МТ/с и ёмкостью до 32 Гбайт

Игровой бренд XPG компании Adata представил модули памяти Armax DDR5 ёмкостью 16 и 32 Гбайт. Новинки доступны как в виде отдельных модулей, так и в составе комплектов из двух планок памяти.

Оперативная память Armax DDR5 предлагает скорости работы 6000 и 6400 МТ/с и доступна с самыми разными конфигурациями таймингов — начиная от CL30-30-40 и заканчивая CL38-52-52. Более подробно с доступными конфигурациями таймингов можно ознакомиться в таблице ниже.

Для памяти заявлена поддержка готовых профилей разгона Intel XMP 3.0 и AMD EXPO для оверклокинга в одно нажатие кнопки. Модули памяти оснащены радиаторами с RGB-подсветкой. Размеры модулей составляют 133,35 × 39,5 × 8,5 мм. Производитель отмечает, что представленные модули ориентированы в том числе и на системы компактного формфактора SFF. Благодаря относительно низкому профилю они не создают сложностей при установке массивных систем охлаждения.

О стоимости представленных модулей ОЗУ производитель ничего не сообщил.