Google расширила возможности облачного хранилища «Диск», добавив в сервис расширенную интеграцию с помощником на основе искусственного интеллекта Gemini — он готов предоставлять подробную информацию о содержимом папок, а также составить сводку находящихся в них файлов и подпапок. Но пока функция доступна только платным пользователям.

Google продолжает интеграцию ИИ Gemini во все свои сервисы. Помимо собственно чат-бота, он уже присутствует в поисковой службе, в «Сообщениях», «Фото», в приложении умного дома, в почтовом сервисе Gmail и офисном пакете на платформе Workspace. ИИ-помощник рассказывает пользователю о том, что хранится у него на «Диске», — готовит сводку о содержимом конкретных папок. Теперь к этой функции дополнилась опция «Исследовать с Gemini» — пользователь может открыть боковую панель как в офисных приложениях, задать ИИ-помощнику дополнительные вопросы и получить подробные сведения.

Вопросы могут касаться не только файлов в интересующей пользователя и вложенных папках, но и о содержимом этих файлов. Функция полезная, но может вызвать недовольство среди пользователей, которые заботятся о конфиденциальности своих данных — она включена по умолчанию, но её можно деактивировать в настройках. Можно также выбрать отличный от английского язык интерфейса, потому что Gemini в «Диске» пока доступен только для англоязычных пользователей.

Воспользоваться нововведением сейчас могут только подписчики Gemini Plus или Pro, и также платных тарифов Google Workspace. Но в ближайшие недели компания пообещала расширить аудиторию функции.