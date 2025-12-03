Сегодня 03 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Gemini добавили в «Google Диск» — ИИ обе...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Gemini добавили в «Google Диск» — ИИ обеспечит умный поиск по файлам и папкам, но бесплатно не работает

Google расширила возможности облачного хранилища «Диск», добавив в сервис расширенную интеграцию с помощником на основе искусственного интеллекта Gemini — он готов предоставлять подробную информацию о содержимом папок, а также составить сводку находящихся в них файлов и подпапок. Но пока функция доступна только платным пользователям.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Google продолжает интеграцию ИИ Gemini во все свои сервисы. Помимо собственно чат-бота, он уже присутствует в поисковой службе, в «Сообщениях», «Фото», в приложении умного дома, в почтовом сервисе Gmail и офисном пакете на платформе Workspace. ИИ-помощник рассказывает пользователю о том, что хранится у него на «Диске», — готовит сводку о содержимом конкретных папок. Теперь к этой функции дополнилась опция «Исследовать с Gemini» — пользователь может открыть боковую панель как в офисных приложениях, задать ИИ-помощнику дополнительные вопросы и получить подробные сведения.

Источник изображения: workspaceupdates.googleblog.com

Источник изображения: workspaceupdates.googleblog.com

Вопросы могут касаться не только файлов в интересующей пользователя и вложенных папках, но и о содержимом этих файлов. Функция полезная, но может вызвать недовольство среди пользователей, которые заботятся о конфиденциальности своих данных — она включена по умолчанию, но её можно деактивировать в настройках. Можно также выбрать отличный от английского язык интерфейса, потому что Gemini в «Диске» пока доступен только для англоязычных пользователей.

Воспользоваться нововведением сейчас могут только подписчики Gemini Plus или Pro, и также платных тарифов Google Workspace. Но в ближайшие недели компания пообещала расширить аудиторию функции.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Браузеры Opera получили функции на базе ИИ-модели Google Gemini
Apple нашла виноватого в провалах в ИИ — теперь делать Siri умнее будет создатель Google Gemini
Новейшую ИИ-модель Google Gemini 3 Pro взломали всего за пять минут
Anthropic случайно показала пользователю «душу» ИИ
Mistral AI сделал заявку на лидерство на рынке открытых моделей, выпустив Mistral 3
Учёные взломали ИИ бессмыслицей: перестановка слов обходит фильтры и путает модели
Теги: google, gemini, диск
google, gemini, диск
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.