Обновление опять сломало Windows 11 — в этот раз зацепило «Пуск», панель задач и другие элементы интерфейса

Microsoft подтвердила наличие новой проблемы, затрагивающей ПК с Windows 11. После установки последних обновлений безопасности (KB5062553 или KB5065789) встроенные элементы пользовательского интерфейса, такие как меню «Пуск» и «Проводник», могут не загружаться или зависать. Компания заявляет, что эта проблема в основном затрагивает корпоративные ПК и «маловероятно» возникнет на персональных устройствах.

В документе поддержки, опубликованном Microsoft, говорится: «После установки на ПК Windows 11 версии 24H2 или ежемесячного накопительного обновления Windows 11 версии 25H2, выпущенного в июле 2025 года или позднее, могут возникнуть проблемы с современными приложениями, работающими на XAML, такими как “Проводник”, меню “Пуск”, “Параметры системы”, “Панель задач” и “Поиск Windows”».

Эта проблема затрагивает все встроенные интерфейсы и интерфейсы на уровне ОС — от «Проводника» Windows до панели задач и меню «Пуск». Пользователи могут столкнуться с неоткрывающимся меню «Пуск» при нажатии соответствующей кнопки, исчезновением панели задач, неоткрывающимся окном «Параметры Windows» и входом в систему с пустым экраном без интерфейса рабочего стола.

Хорошая новость заключается в том, что Microsoft уже определила причину проблемы, заявив, что она связана с тем, что ОС не может своевременно регистрировать определённые пакеты XAML после установки новых обновлений Windows. В то же время компания предоставила временные обходные пути, о которых подробно сообщила на своём сайте.