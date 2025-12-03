Сегодня 03 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры Моддер создал самую маленькую PlayStatio...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Моддер создал самую маленькую PlayStation 1 в мире — на настоящих чипах Sony

Энтузиаст под ником Thedrew представил самую маленькую в мире рабочую материнскую плату первой PlayStation, приурочив разработку к 31-й годовщине выхода оригинальной консоли — той самой, что 3 декабря 1994 года запустила эру домашнего 3D-гейминга.

Источник изображения: Thedrew

Источник изображения: Thedrew

В отличие от проектов, использующих FPGA, современные однокрситальные системы (SoC) или эмуляцию, Thedrew сохранил подлинную архитектуру PlayStation: на его плате установлены настоящие чипы PS (PM-41), включая центральный процессор, графический процессор, звуковой процессор (SPU), оперативную память и BIOS от Sony.

Как пишет Tom's Hardware, конструктивно плата представляет собой полностью переработанную печатную плату, спроектированную с нуля, а не просто уменьшенную копию оригинала. Её габариты составляют всего 73 × 59 мм, то есть менее 3 × 2,5 дюйма, что делает её меньше чем в четверть размера материнской платы PS One (примерно 7,5 × 5,5 дюйма) и значительно компактнее платы оригинальной PlayStation (около 10 × 7 дюймов).

Несмотря на радикальное сокращение размера, устройство полностью функционально и способно запускать оригинальные игры на CD. В своём видео Thedrew заявил, что текущая версия является лишь прототипом, и в будущем он планирует улучшить конструкцию в рамках серии проектов под названием The PS One Redesign Series.

Напомним, на момент своего появления PlayStation (PS, PSX или PS1) по уровню 3D-возможностей превосходила большинство современных на тот момент персональных компьютеров. Лишь с появлением в конце 1996 года легендарной видеокарты 3dfx Voodoo PC-гейминг смог выйти на сопоставимый уровень3D-реалистичности. Модификация PS One, выпущенная в 2000 году, стала первой официальной компактной версией, сохранившей полную совместимость с библиотекой игр оригинальной консоли, и именно её аппаратную основу взял за точку отсчёта в своей работе Thedrew.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Новый год пришёл раньше времени»: Sony включила в декабрьскую линейку PS Plus сразу пять игр, в том числе Lego Horizon Adventures и Killing Floor 3
Sony разрешила оплачивать покупки в PS Store картами из стран без поддержки PSN — возможно, ненадолго
Sony представила 27-дюймовый монитор для PS5 с зарядным крюком для контроллера DualSense
«Величие не терпит спешки»: амбициозный мод Skyblivion для Skyrim всё-таки перенесли на 2026 год, но фанаты даже рады
Чувак отправляется в мультивселенную: анонсирован кооперативный шутер Postal: Bullet Paradise
На японском телевидении показали несколько секунд нового геймплея Resident Evil Requiem — фанаты первой части и ремейка Resident Evil 2 в восторге
Теги: playstation, игры
playstation, игры
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.