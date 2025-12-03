Моддер создал самую маленькую PlayStation 1 в мире — на настоящих чипах Sony

Энтузиаст под ником Thedrew представил самую маленькую в мире рабочую материнскую плату первой PlayStation, приурочив разработку к 31-й годовщине выхода оригинальной консоли — той самой, что 3 декабря 1994 года запустила эру домашнего 3D-гейминга.

В отличие от проектов, использующих FPGA, современные однокрситальные системы (SoC) или эмуляцию, Thedrew сохранил подлинную архитектуру PlayStation: на его плате установлены настоящие чипы PS (PM-41), включая центральный процессор, графический процессор, звуковой процессор (SPU), оперативную память и BIOS от Sony.

Как пишет Tom's Hardware, конструктивно плата представляет собой полностью переработанную печатную плату, спроектированную с нуля, а не просто уменьшенную копию оригинала. Её габариты составляют всего 73 × 59 мм, то есть менее 3 × 2,5 дюйма, что делает её меньше чем в четверть размера материнской платы PS One (примерно 7,5 × 5,5 дюйма) и значительно компактнее платы оригинальной PlayStation (около 10 × 7 дюймов).

Несмотря на радикальное сокращение размера, устройство полностью функционально и способно запускать оригинальные игры на CD. В своём видео Thedrew заявил, что текущая версия является лишь прототипом, и в будущем он планирует улучшить конструкцию в рамках серии проектов под названием The PS One Redesign Series.

Напомним, на момент своего появления PlayStation (PS, PSX или PS1) по уровню 3D-возможностей превосходила большинство современных на тот момент персональных компьютеров. Лишь с появлением в конце 1996 года легендарной видеокарты 3dfx Voodoo PC-гейминг смог выйти на сопоставимый уровень3D-реалистичности. Модификация PS One, выпущенная в 2000 году, стала первой официальной компактной версией, сохранившей полную совместимость с библиотекой игр оригинальной консоли, и именно её аппаратную основу взял за точку отсчёта в своей работе Thedrew.