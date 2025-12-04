Сегодня 04 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Премьера Бесшовный мультиплеер, новое мастерство ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Бесшовный мультиплеер, новое мастерство и «умная» добыча: для Titan Quest 2 вышло крупное обновление

Издательство THQ Nordic и разработчики из немецкой студии Grimlore Games сообщили о выходе нового крупного патча для находящегося в раннем доступе мифологического ролевого экшена Titan Quest 2.

Источник изображений: THQ Nordic

Источник изображений: THQ Nordic

В свежем обновлении создатели Titan Quest 2 решили сосредоточить внимание на геймплейных нововведениях (см. прикреплённый ниже обзорный ролик). Главным из них является новый вид мастерства — «Кузница» (Forge).

«Кузница» дарует некоторые из благословений бога кузнечного ремесла Гефеста. Боевые способности героя подкрепляются механическими устройствами (вроде турелей) и временными усилениями экипировки (включая отражение урона).

Кроме того, разработчики реализовали три важных геймплейных улучшения:

  • мультиплеер интегрировали в основную игру — теперь в обоих режимах можно использовать одного и того же персонажа;
  • в системе инвентаря появились реликвии и амулеты с разными эффектами — собираются по частям, имеются в количестве 40 штук;
  • «умное» распределение добычи — разработчики повысили вероятность выпадения предметов для вашего класса.

Вдобавок команда перевела Titan Quest 2 на немецкий (французская и китайская локализации на очереди), скорректировала баланс и исправила множество багов. Полный список изменений доступен на странице в Steam.

Titan Quest 2 дебютировала 1 августа в раннем доступе Steam и Epic Games Store. В ноябре игра впервые подорожала, однако российский регион корректировка обошла стороной (всё ещё 1540 рублей).

В сервисе Valve игра получила более 13 тыс. «очень положительных» обзоров (рейтинг 84 %). За три дня продажи превысили 300 тыс. копий. Полноценный релиз ожидается через год после запуска в раннем доступе.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Геймплей ролевого экшена Fatekeeper от бывших разработчиков Titan Quest 2 порадовал фанатов Dark Messiah of Might and Magic
Titan Quest 2 скоро подорожает, и это только начало
«Теперь и поиграть можно»: в Titan Quest 2 добавили полноценный редактор персонажа и субтитры для заставочных роликов
«За гранью всего, что кто-либо из нас мог представить»: нашумевшая Clair Obscur: Expedition 33 стала одним из главных хитов Game Pass в 2025 году
Инсайдер раскрыл подробности отменённого перезапуска Legacy of Kain от разработчиков Deus Ex: Mankind Divided
Hi-Fi Rush спустя почти три года после релиза появилась в российском Steam и избавилась от Denuvo
Теги: titan quest 2, grimlore games, thq nordic, ролевой экшен
titan quest 2, grimlore games, thq nordic, ролевой экшен
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.