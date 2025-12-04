Бесшовный мультиплеер, новое мастерство и «умная» добыча: для Titan Quest 2 вышло крупное обновление

Издательство THQ Nordic и разработчики из немецкой студии Grimlore Games сообщили о выходе нового крупного патча для находящегося в раннем доступе мифологического ролевого экшена Titan Quest 2.
В свежем обновлении создатели Titan Quest 2 решили сосредоточить внимание на геймплейных нововведениях (см. прикреплённый ниже обзорный ролик). Главным из них является новый вид мастерства — «Кузница» (Forge).
«Кузница» дарует некоторые из благословений бога кузнечного ремесла Гефеста. Боевые способности героя подкрепляются механическими устройствами (вроде турелей) и временными усилениями экипировки (включая отражение урона).
Кроме того, разработчики реализовали три важных геймплейных улучшения:
- мультиплеер интегрировали в основную игру — теперь в обоих режимах можно использовать одного и того же персонажа;
- в системе инвентаря появились реликвии и амулеты с разными эффектами — собираются по частям, имеются в количестве 40 штук;
- «умное» распределение добычи — разработчики повысили вероятность выпадения предметов для вашего класса.
Вдобавок команда перевела Titan Quest 2 на немецкий (французская и китайская локализации на очереди), скорректировала баланс и исправила множество багов. Полный список изменений доступен на странице в Steam.
Titan Quest 2 дебютировала 1 августа в раннем доступе Steam и Epic Games Store. В ноябре игра впервые подорожала, однако российский регион корректировка обошла стороной (всё ещё 1540 рублей).
В сервисе Valve игра получила более 13 тыс. «очень положительных» обзоров (рейтинг 84 %). За три дня продажи превысили 300 тыс. копий. Полноценный релиз ожидается через год после запуска в раннем доступе.
