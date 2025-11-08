Titan Quest 2 скоро подорожает, и это только начало

Издательство THQ Nordic и разработчики из немецкой студии Grimlore Games предупредили игроков о скором подорожании находящегося в раннем доступе мифологического ролевого экшена Titan Quest 2.

Напомним, Titan Quest 2 стартовала 1 августа в раннем доступе Steam и Epic Games Store по цене $30 (1540 рублей). В THQ Nordic и Grimlore Games говорили, что планируют постепенно повышать стоимость игры вплоть до релиза 1.0.

Как стало известно, 11 ноября Titan Quest 2 подорожает с $30 до $35. Эквивалент для российского сегмента не уточняется, но, судя по размеру корректировки, новая цена должна составить около 1786 рублей.

По словам разработчиков, изменение стоимости отражает текущее наполнение Titan Quest 2 контентом. С запуска раннего доступа игра получила ряд крупных патчей, в том числе с новой сюжетной главой и полноценным редактором персонажа.

«Хотим поблагодарить всех бессмертных душ, присоединившихся к раннему доступу Titan Quest 2 <...>. Спасибо, что делитесь ценными советами, идеями и помогаете направить нас на правильный путь по миру экшен-RPG», — отметили авторы.

По сюжету богиня возмездия Немезида потеряла рассудок, начала заражать нити судьбы порчей и карать всех, кто смеет ей помешать — в том числе и главного героя. Игрокам предстоит встать бок о бок с богами и изменить свою долю.

Titan Quest 2 заслужила в Steam более 12 тыс. «очень положительных» обзоров (рейтинг 84 %) и продалась в количестве 300 тыс. копий за первые три дня. Полноценный релиз ожидается через год после запуска в раннем доступе.