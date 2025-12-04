Сегодня 04 декабря 2025
ИИ поместили в виртуальную клетку и убрали тормоза — и он придумал невероятную батарею из лунной пыли

Поддерживаемый бывшим главой Google Эриком Шмидтом (Eric Schmidt) стартап Istari Digital разработал для компании Blue Origin Джеффа Безоса (Jeff Bezos) необычное устройство — «батарею из лунной пыли». Батарея должна обеспечить питание лунным посадочным модулям в течение местной ночи, когда Солнце отсутствует. Идею предложил искусственный интеллект, которого в рамках решения задачи в чём-то ограничили, а в чём-то одновременно освободили.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4.1/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4.1/3DNews

Сразу сообщим: «батарея из лунной пыли» существует только в рамках непротиворечивой физической концепции. В компании Istari Digital не настаивают на том, что дизайн оказался удачным и готов к реализации. В то же время все требования заказчика были выполнены, стандарты соблюдены, и подтверждены все необходимые для дальнейшей разработки детали.

Главная задача изобретения заключается в обеспечении энергией миссий на поверхности Луны в течение 14-дневной лунной ночи, когда солнечные панели бесполезны. Предложенное ИИ устройство работает как «лунный пылесос»: оно всасывает реголит, извлекает из него тепло и преобразует его в электричество. Идея лежала на поверхности — или в пыли у ног инженеров, — но поднять её и рассмотреть со всех сторон осмелился только искусственный интеллект.

Сработала ключевая особенность проекта — особое использование искусственного интеллекта для проектирования. Платформа Istari Digital применяет ИИ с жёстко заданными ограничителями, которые основаны на физических законах, инженерных требованиях NASA и ограничениях Blue Origin. Это похоже на работу в ограниченном пространстве, что позволяет избежать «галлюцинаций» ИИ, но в рамках манежа или «клетки» фантазия искусственного интеллекта была неограниченной — и это позволило получить неожиданную и физически осуществимую разработку.

Прототип был впервые представлен публике 3 декабря 2025 года на конференции Amazon re:Invent в Лас-Вегасе. Разработка считается важным шагом к устойчивому присутствию человека на Луне в рамках программ Artemis и коммерческих миссий Blue Origin. По крайней мере, так она была представлена присутствующим.

