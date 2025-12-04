Запуск российско-китайского мессенджера «Молния» отложили на наступающий год

Служба мгновенных сообщений «Молния», создание которой ведут российские и китайские разработчики, приступит к работе в начале 2026 года, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса. Ранее запуск мессенджера планировали на сентябрь текущего года.

Мессенджер «Молния» можно будет использовать для переписки, публикаций формата социальных сетей; в нём также будут средства для трансграничной торговли, проведения платежей и прочие сервисы для бизнеса. За разработку мессенджера отвечают российская компания «Ред софт» и китайская Passion. Сервис может оказаться полезным для российских и китайских туристов, блогеров, а также компаний, которые работают в обеих странах

«Мы создаём удобный, безопасный и современный инструмент, востребованный студентами, предпринимателями, туристами и всеми, кто живёт в международном цифровом пространстве», — заявили в администрации платформы. Обеспечивать работу «Молнии», сервиса и суперприложения, будет одноимённая компания, зарегистрированная в 2025 году. Китайская Passion начала работать в 2022 году — она специализируется на производстве технологической продукции, включая смартфоны, ноутбуки, умные часы и сетевое оборудование.