Сегодня 04 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software IM-клиенты Запуск российско-китайского мессенджера ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Запуск российско-китайского мессенджера «Молния» отложили на наступающий год

Служба мгновенных сообщений «Молния», создание которой ведут российские и китайские разработчики, приступит к работе в начале 2026 года, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса. Ранее запуск мессенджера планировали на сентябрь текущего года.

Источник изображения: Himanshu Choudhary / unsplash.com

Источник изображения: Himanshu Choudhary / unsplash.com

Мессенджер «Молния» можно будет использовать для переписки, публикаций формата социальных сетей; в нём также будут средства для трансграничной торговли, проведения платежей и прочие сервисы для бизнеса. За разработку мессенджера отвечают российская компания «Ред софт» и китайская Passion. Сервис может оказаться полезным для российских и китайских туристов, блогеров, а также компаний, которые работают в обеих странах

«Мы создаём удобный, безопасный и современный инструмент, востребованный студентами, предпринимателями, туристами и всеми, кто живёт в международном цифровом пространстве», — заявили в администрации платформы. Обеспечивать работу «Молнии», сервиса и суперприложения, будет одноимённая компания, зарегистрированная в 2025 году. Китайская Passion начала работать в 2022 году — она специализируется на производстве технологической продукции, включая смартфоны, ноутбуки, умные часы и сетевое оборудование.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Президент Signal призвала не спешить с внедрением ИИ в мессенджерах
Telegram получил большое обновление: прямые эфиры, регулярные сообщения и аукционы подарков
Исследователи собрали базу из 3,5 млрд номеров WhatsApp — мессенджер сам их выдавал
Москвичи и не только массово пожаловались на сбой в работе WhatsApp
В соцсети X появился полноценный мессенджер с шифрованием
WhatsApp интегрируется со сторонними мессенджерами в Европе — все чаты в одном месте
Теги: молния, мессенджер, россия, китай, коммуникации
молния, мессенджер, россия, китай, коммуникации
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.