Серийный преследователь женщин обвинил ChatGPT в пособничестве

31-летний житель американского Питтсбурга Бретт Майкл Дадиг (Brett Michael Dadig), который в настоящее время находится под стражей по обвинению в преследовании и домогательствах к 11 женщинам, заявил, что его в этом поддерживал ChatGPT.

Источник изображения: Solen Feyissa / unsplash.com

Мужчина рассказал, что постоянно пользовался ChatGPT — чат-бот с искусственным интеллектом был для него «лучшим другом» и «терапевтом». Сервис якобы велел ему продолжать общение с женщинами и посещать места, где собираются подходящие для создания семьи кандидатуры, в том числе в спортивных сообществах.

В обвинительном заключении, однако, указывается, что поддержка Дадига со стороны ChatGPT ограничивалась лишь тем, что чат-бот хвалил его подкаст, посвящённый знакомствам и «построению жизни, к которой стоит стремиться». ИИ просто советовал ему искать будущую жену в спортзале, а не одобрял преследование женщин. Но, говорят, в прокуратуре, Дадиг воспринимал ответы сервиса как поощрение продолжать свои действия.

Подсудимый обвиняется в том, что он преследовал женщин с места их работы, пытался добиваться их увольнения, делал и публиковал в интернете их фотографии без их разрешения, а также раскрывал в интернете их персональную информацию, в том числе имена и местоположение. По версии обвинения, он им угрожал, а одну подверг нежелательному контакту интимного характера, за что ему запретили посещение спортзалов.

Есть версия, что мужчина вёл бы себя так же и в отсутствие ChatGPT — однажды он написал в соцсетях, что страдает диссоциальным расстройством личности (социопатией) и биполярным расстройством. С другой стороны, инцидент дал очередной повод для опасений, что ChatGPT поощряет нездоровые проявления у психически нестабильных пользователей. По официальным данным OpenAI за октябрь, еженедельно такие проявления наблюдаются у 0,07 % или 560 тыс. пользователей; признаки эмоциональной зависимости от ChatGPT демонстрируют 0,15 % аудитории или более 1 млн человек. Сейчас Дадигу грозит наказание до 70 лет тюрьмы и штраф в размере до $3,5 млн.

Теги: chatgpt, судебные разбирательства, психика
