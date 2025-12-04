Сегодня 04 декабря 2025
Apple впервые выпала из пятёрки любимых брендов россиян — «Яндекс» и Ozon оказались сильнее

В рейтинге любимых россиянами брендов в этом году отметились ростом онлайн-экосистемы, а российским маркам удалось значительно потеснить иностранные. Такие перестановки обозначились в двадцатке «Любимые бренды россиян», составленной исследовательской компанией OMI (Online Market Intelligence), передают «Ведомости».

Три верхних строчки по-прежнему принадлежат Samsung, Adidas и Nike, а четвёртым и пятым оказались российские «Яндекс» и Ozon соответственно. Вторую половину десятки составили Apple, BMW, Wildberries, «Магнит» и Puma — производитель iPhone впервые показал снижение и уступил позицию российским маркам. Во вторую десятки любимых брендов у россиян попали Xiaomi, Ostin, «Сбербанк», Bosch, Sony, «Пятёрочка», Mercedes, LG, Gloria Jeans и Toyota.

В рейтинге появились новые категории: «Системы умного дома», «Умные колонки», «Нейросети» и «Умные телевизоры», и здесь ведущие позиции достались российским экосистемам. «Яндекс» победил среди «Систем умного дома»; «Алиса» — среди «Умных колонок»; отечественные проекты вошли в пятёрку самых популярных из рейтинга «Нейросети».

Впервые в рейтинг вошли Wildberries и «Магнит», вернулась в него Gloria Jeans; выбыли Zara, «Вкусвилл» и «Лента». Диспозиция 2025 года подчёркивает, что российские бренды повышают влияние в сфере электронной коммерции, а также в новых технологических направлениях.

