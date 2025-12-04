Сегодня 04 декабря 2025
В VK Play появилась синхронизация со Steam, и это только начало

Администрация российского сервиса цифровой дистрибуции VK Play объявила о запуске новой функции — синхронизации с аккаунтом на площадке Steam от американской компании Valve.

Источник изображений: VK Play

Источник изображений: VK Play

По словам разработчиков, функция позволяет объединить игровые каталоги пользователя Steam и VK Play в едином лаунчере: «Одна библиотека. Мгновенный доступ. Максимум удобства».

После подключения аккаунта Steam пользователи VK Play смогут просматривать, устанавливать, организовывать и запускать игры с обеих платформ напрямую из «Игрового центра» и без лишних переключений.

Вопреки опасениям некоторых, анонс синхронизации не свидетельствует о приближении блокировки сервиса Valve в России. VK Play по аналогии с GOG Galaxy для работы игр из Steam требует запущенный на фоне клиент Steam.

По словам гендиректора Александра Михеева, VK Play нацелен предоставить пользователям «максимально удобную среду, где все их игры есть под рукой», и интеграция библиотек — логичный шаг в развитии этой экосистемы.

«Мы не просто добавляем возможность запуска, а закладываем фундамент для будущих улучшений, начиная с единой статистики и заканчивая бесшовными покупками», — заверил Михеев.

В ближайшем будущем игры из Steam получат в VK Play страницы с достижениями, игровым временем и новостями, а купленные через сервис игровые ключи после активации в Steam начнут автоматически добавляться в библиотеку VK Play.

Теги: vk play, steam, valve
