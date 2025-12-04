Сегодня 04 декабря 2025
ASRock выпустила материнскую плату H610M COMBO с дополнительными слотами для памяти DDR4

Компания ASRock представила материнскую плату H610M COMBO формата Micro-ATX, оснащённую процессорным разъёмом Intel LGA 1700 (для чипов Core 12-го, 13-го и 14-го поколений). Ключевая особенность платы — поддержка двух стандартов оперативной памяти DDR5 и DDR4.

Источник изображений: ASRock

Плата предназначена главным образом для корпоративного сегмента (офисные системы, предприятия и т. д.) и снабжена простой 4-фазной (схема 3+1) подсистемой питания VRM. В дополнение к четырём разъёмам DIMM для памяти DDR5 плата предлагает два слота DIMM для памяти DDR4. Одновременно может использоваться только один тип памяти — смешанные конфигурации DDR4 и DDR5, конечно же, не поддерживаются.

ASRock H610M COMBO поддерживает установку до 96 Гбайт ОЗУ DDR5 небуферизованной памяти без ECC со скоростью до 4800 МТ/с или до 64 Гбайт ОЗУ DDR4, включая модули ECC UDIMM, работающие в режиме без ECC, со скоростью до 2666 МТ/с.

Набор расширений платы отражает её предназначение для офисных или промышленных систем, а не для высокопроизводительных игровых ПК. У неё имеется один слот PCIe 4.0 x16, подключенный к процессору, для видеокарты или ускорителя, два физических слота PCIe 3.0 x16, подключенных к чипсету по схеме x1, для карт расширения с низкой пропускной способностью, а также один устаревший слот PCI. Подсистема хранения данных представлена одним слотом Ultra M.2 (PCIe Gen3x4 и SATA) и четырьмя портами SATA 6 Гбит/с с обычным распределением каналов в рамках чипсета Intel H610: использование накопителя M.2 типа SATA отключает один порт SATA.

Разводка разъёмов ввода/вывода также ясно указывает на то, что эта плата предназначена для бизнес-применения и встраиваемых систем. Набор включает устаревшие порты D-Sub (аналоговый выход для дисплея) и DVI-D, а также HDMI и DisplayPort. На задней панели также имеется последовательный COM-порт. На самой плате есть внутренний разъём COM, порт для печати (параллельный), eDP, разъём датчика вскрытия корпуса и SPI TPM, подходящий для POS-терминалов, киосков и других встраиваемых ПК.

Источник:

Теги: intel h610, материнская плата, asrock, ddr5, ddr4
