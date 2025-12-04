Сегодня 04 декабря 2025
Древняя видеокарта 3dfx Voodoo2 заработала в системе с Ryzen 9 9900X — и даже запустила Quake 2

Яркий пример почти невероятного сочетания старого и нового компьютерного «железа» представил блогер с ником Omores на YouTube. Ему удалось запустить 3D-ускоритель 3dfx Voodoo2 1998 года, используя сервисы, написанные для ОС 1996 года, с экспериментальным 64-битным драйвером 2006 года на ПК с ОС 2011 года и процессором 2024 года. И не просто запустить, но и убедиться, что подобное сочетание нормально показывает себя в игре Quake 2 и бенчмарке 3D Mark 2001 SE.

Источник изображений: Omores on YouTube

Источник изображений: Omores on YouTube

Omores выбрал именно Voodoo2, поскольку оригинальный Voodoo не работает на процессорах с частотой выше 1,0 ГГц. По замыслу экспериментатора, сочетание правильных драйверов и работающего переходника с шины PCI на PCI-E должно обеспечить полноценную работу культовой видеокарты 3dfx из прошлого века на одной из новейших платформ AMD.

В опубликованном видео Omores отразил все этапы большого пути, который он проделал с мая по сентябрь. Для начала ему пришлось подобрать аппаратное решение, позволяющее физически подключить 3D-ускоритель 1998 года к современной материнской плате AM5. Затем он продемонстрировал, как ПК с такой нестандартной конфигурацией работает под управлением ОС Windows 98, которая является ровесницей 3dfx Voodoo2.

Убедившись, с использованием референсных драйверов, что с аппаратной частью всё в порядке, Omores измерил производительность системы в игре Quake 2 и бенчмарке 3D Mark 2001 SE.

Затем исследователь перевёл систему на 32-битную версию Windows 10, последнюю 32-битную версию ОС от Microsoft. Благодаря драйверу, разработанному для 3dfx сообществом энтузиастов, такое сочетание программной и аппаратной части также заработало без сбоев.

Переход на 64-битную Windows 10 был сложнее. Однако Omores отыскал опубликованный в 2006 году разработчиком Райаном Нуном (Ryan Nun) экспериментальный проект 3dfx Glide для процессоров с архитектурой x64, основанный на оригинальных драйверах для Windows NT. Благодаря драйверам Нуна, 3dfx Voodoo2 удалось запустить на 64-битной версии Windows 10.

После отключения обязательной проверки подписи драйверов экспериментатору удалось запустить систему и под управлением практически современной ОС Windows 11 23H2. «Теперь у нас есть 3D-ускоритель 1998 года выпуска, использующий драйвер, основанный на службах, написанных для Windows NT 1996 года, который успешно работает в Windows 11 23H2», — с иронией прокомментировал своё достижение Omores.

Он также сообщил, что ещё более смелая попытка запустить два 3D-ускорителя 3dfx Voodoo2 в режиме SLI (что и в оригинальных системах 1998 года сделать было непросто) не удалась и привела к краху системы.

Источник:

Теги: эксперимент, исследование, 3dfx voodoo, amd ryzen
