После волны недовольства Nvidia добавила GeForce RTX 5000 поддержку PhysX, но пока лишь в девяти играх

В начале этого года Nvidia удалила из драйверов для своих видеокарт GeForce RTX 5000 поддержку движка PhysX — технологии, которая позволяет реалистично имитировать в играх различные физические эффекты, такие как движение жидкостей, разбившееся стекло, дым от костра или туман. Пользователи назвали подобную политику «неуважением к игровому наследию Nvidia». Теперь компания вернула поддержку PhysX для RTX 5000 в таких популярных играх, как Borderlands 2, Mirror’s Edge и Batman: Arkham City.

«Мы прислушались к отзывам сообщества, и с сегодняшним выпуском нашего нового драйвера мы добавляем специальную поддержку для самых популярных игр GeForce с ускорением PhysX, обеспечивая полную производительность на видеокартах GeForce RTX 50-й серии, в соответствии с нашей существующей поддержкой PhysX на видеокартах предыдущего поколения», — сообщила Nvidia.

PhysX изначально не поддерживался новейшими видеокартами Nvidia, поскольку в серии RTX 5000 была прекращена поддержка 32-битной библиотеки CUDA. Это препятствовало графическому ускорению старых игр, использующих PhysX, на новейших видеокартах Nvidia. В некоторых играх, таких как Borderlands 2, частота кадров падала ниже 60 кадров в секунду, поскольку для реализации эффектов PhysX использовался центральный процессор.

Теперь Nvidia обеспечила «специальную поддержку» для самых популярных игр, использующих PhysX и опубликовала список совместимых игр:

Alice: Madness Returns

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Batman: Arkham City

Batman: Arkham Origins

Borderlands 2

Mafia II

Metro 2033

Metro: Last Light

Mirror’s Edge

Пока поддерживаются не все игры, использующие PhysX. Nvidia планирует добавить поддержку Batman: Arkham Asylum «в первой половине 2026 года», но другой информации не предоставила. Энтузиасты старых игр — участники форума Resetera — составили список из более чем 40 игр, пострадавших от отсутствия поддержки PhysX у видеокарт серии RTX 5000. Маловероятно, что Nvidia обеспечит работу PhysX во всех этих старых играх.

Свежий драйвер Game Ready 591.44 от Nvidia уже доступен для скачивания на официальном сайте компании и через фирменное приложение.