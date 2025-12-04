Сегодня 04 декабря 2025
И всё-таки они вертятся — учёные обнаружили осевое вращение нитей космической паутины

Учёные всё больше укрепляются в мысли, что каркасом Вселенной служит переплетение нитей из тёмной материи. Более того, эти нити вращаются вокруг своей оси, образуя своего рода водовороты или торнадо из объектов внутри — звёзд, галактик и всей видимой материи. Вероятно, и наша галактика кружит в своём водовороте внутри одной из таких нитей, что заставляет под иным углом посмотреть на эволюцию Вселенной.

Источник изображения: AIP/A. Khalatyan/J. Fohlmeister

Источник изображения: AIP/A. Khalatyan/J. Fohlmeister

Открытие сделала группа астрономов из университетов Оксфорда и Кембриджа. В процессе анализа данных наблюдений радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке в рамках исследования неба MIGHTEE были обнаружены 14 галактик на удалении 440 млн световых лет от нас, которые вели себя необычно. Казалось, что они расположены в удивительно прямой и тонкой в масштабе Вселенной линии шириной около 117 тыс. световых лет и длиной 5,5 млн световых лет, причём многие из них были одинаково ориентированы — слишком одинаково, чтобы это можно было списать на случайность.

Очевидно, это требовало дальнейшего изучения. Тогда исследователи обратились к данным, собранным Слоуновским цифровым обзором неба (Sloan Digital Sky Survey), который охватывает более широкое поле зрения в оптическом и инфракрасном диапазоне, а также к данным, полученным прибором для спектроскопии с целью поиска тёмной энергии (DESI), который собирает оптические, инфракрасные и ультрафиолетовые данные.

Всего астрономы сумели выявить и привязать к этой конкретной нити тёмной материи 297 галактик, выстроенных в почти идеальную прямую линию длиной не менее 49 млн световых лет. Согласно оценке эффекта Доплера, оказалось, что галактики вращаются в нити, как чаинки в чашке чая, если его размешать ложкой. Скорость вращения нити вокруг своей оси составила 110 км/с. С такой же скоростью, кстати, галактики Млечный Путь и Андромеда идут на сближение.

Источник изображения: Lyla Jung

Источник изображения: Lyla Jung

Существует гипотеза, что на заре зарождения Вселенной гравитационные аномалии придали импульс вращения тёмной материи, которая затем придала импульсы вращения звёздам в галактиках и самим галактикам. Этот невидимый водоворот тёмной материи как бы «помпой» нагнетает газ и пыль внутрь галактик, способствуя процессу звездообразования. Похоже, что проделанная работа — это первое прямое наблюдательное доказательство того, как вращается крупномасштабная структура Вселенной и как это вращение оказывает влияние на вращение и рост отдельных галактик.

Теги: вселенная, астрономия, тёмная материя
