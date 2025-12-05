Сегодня 05 декабря 2025
В следующем году Apple простится с ещё двумя высокопоставленными руководителями

Главным кадровым изменением 2026 года для Apple должен стать предполагаемый уход на пенсию генерального директора Тима Кука (Tim Cook), но оно не будет единственным в рядах руководства компании. Её также покинут Кэтрин Адамс (Katherine Adams), возглавляющая юридическое направление, а также отвечающая за экологические и социальные инициативы Лиза Джексон (Lisa Jackson).

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Об этом компания Apple сообщила на текущей неделе. Кэтрин Адамс (на фото выше) занимает должность старшего вице-президента и руководителя юридического департамента, она уйдёт на пенсию в конце 2026 года, но перед этим возьмёт на себя обязанности Лизы Джексон в части взаимодействия с правительственными органами, после ухода последней из компании в конце января будущего года. После ухода Адамс данные обязанности перейдут к Дженнифер Ньюстэд (Jennifer Newstead), которая возглавит юридическую службу с 1 марта 2026 года. После ухода Адамс она займёт пост старшего вице-президента, отвечающего за юридическое направление и взаимодействие с властями.

При этом из-за отставки Лизы Джексон произойдёт дробление полномочий, поскольку функции контроля за экологическими и социальными инициативами перейдут к операционному директору Apple Сабиху Хану (Sabih Khan). Принимаемая на работу Дженнифер Ньюстэд ранее возглавляла юридическое направление в Meta, а также имеет опыт работы в Госдепе США. Тим Кук отметил заслуги обеих руководительниц, готовящихся к отставке, пояснив, что при Лизе Джексон компания смогла снизить уровень выброса парниковых газов на 60 % по сравнению с 2015 годом.

Весной следующего года Apple покинет и Джон Джаннандреа (John Giannandrea), который в последнее время возглавлял работу на направлении искусственного интеллекта, а ещё вчера компания подтвердила переход на работу в другую компанию (Meta) вице-президента по разработке интерфейса Алана Дая (Alan Dye). Ранее Apple покинули операционный директор Джефф Уильямс (Jeff Williams) и финансовый директор Лука Маэстри (Luca Maestri).

apple, кадровые перестановки, отставка
