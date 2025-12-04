Apple продолжает терять квалифицированные кадры. Компанию покинул Алан Дай (Alan Dye), возглавлявший команду дизайнеров пользовательского интерфейса Apple с 2015 года, сообщил Bloomberg. Он перешёл в Meta✴, которая создаст новую дизайн-студию и возложит на него ответственность за разработку аппаратного и программного обеспечения, а также интеграцию ИИ для интерфейсов.

Алан Дай займёт пост главного дизайнера Meta✴ с 31 декабря. Он будет подчиняться техническому директору Эндрю Босворту (Andrew Bosworth), который курирует Reality Labs, занимающуюся разработкой носимых устройств, таких как умные очки и гарнитуры виртуальной реальности.

По словам гендиректора Meta✴ Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), новая дизайн-студия объединит дизайн, моду и технологии, чтобы определить развитие следующего поколения продуктов компании. Идея заключается в том, чтобы рассматривать интеллект как новый материал для дизайна и представить, что станет возможным, когда он будет доступен в изобилии, функционален и ориентирован на человека.

«Мы планируем вывести дизайн в Meta✴ на новый уровень и собрать талантливую команду, сочетающую мастерство, креативное видение, системное мышление и богатый опыт создания культовых продуктов, объединяющих аппаратное и программное обеспечение», — подчеркнул Цукерберг. По его словам, Билли Соррентино (Billy Sorrentino), который с 2016 года занимал должность старшего директора в команде дизайнеров Apple, также переходит в Meta✴.

В последнее время Дай курировал разработку интерфейса гарнитуры Vision Pro и масштабный редизайн операционных систем Apple под названием Liquid Glass. Он также сыграл ключевую роль в разработке дизайна Dynamic Island, а в своё время приложил руку к революционной смене дизайна в iOS 7. Кроме того, его команда участвовала в разработке ряда новых устройств для умного дома.

Пост ведущего дизайнера в Apple займёт Стивен Лемей (Stephen Lemay). «Стив Лемей играл ключевую роль в разработке всех основных интерфейсов Apple с 1999 года, — отметил генеральный директор Тим Кук. — Он всегда устанавливал чрезвычайно высокую планку качества и воплощает в себе культуру сотрудничества и творчества Apple».

Уход Алана Дая стал серьёзной потерей для Apple, которую за последнее время покинул ряд ведущих специалистов, включая Джеффа Уильямса (Jeff Williams), главного операционного директора, ушедшего на пенсию в прошлом месяце, и главу отдела искусственного интеллекта Джона Джаннандреа (John Giannandrea), объявившего о своём уходе на этой неделе.