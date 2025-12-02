Даже неискушённому наблюдателю было очевидно, что на фоне большинства конкурентов компания Apple не демонстрировала явных достижений в развитии собственных компетенций на направлении искусственного интеллекта. Слухи о предстоящем увольнении Джона Джаннандреа (John Giannandrea), который им руководил, ходили давно, и на этой неделе соответствующее кадровое изменение произошло.

Как отмечает The Guardian, об отставке Джона компания Apple официально сообщила в минувший понедельник, поблагодарив его за семилетний период работы в компании. Место Джаннандреа в Apple теперь займёт опытный исследователь в сфере искусственного интеллекта Амар Субраманья (Amar Subramanya).

Дебютировав ещё летом 2024 года, комплекс технологий Apple Intelligence развивался недостаточно быстро на фоне конкурентов, по многим критериям существенно отставал от них, а по-настоящему революционные функции требовали от специалистов длительной разработки. Голосовой интерфейс Siri переводился на рельсы ИИ слишком долго, и руководство Apple объясняло это необходимостью довести эту работу до требуемых корпоративных стандартов качества. В итоге выход обновлённого Siri был отложен на весну следующего года.

Преемник Джона Джаннандреа на посту руководителя ИИ в Apple — Амар Субраманья, до перехода в компанию успел поработать корпоративным вице-президентом по ИИ в Microsoft, а также потратил 16 лет карьеры в Google, где возглавлял разработку ИИ-ассистента Gemini, считающегося сейчас лидирующим в отрасли решением. Возможно, его опыт позволит Apple выправить ситуацию с отставанием от конкурентов в сфере ИИ. Амар будет подчиняться главе разработок Крейгу Федериги (Craig Federighi), которому в последние годы добавили полномочий в этой области.