Одной подписки для похудения недостаточно: Apple начала масштабную реорганизацию сервиса Fitness+

Осведомлённые источники сообщили о готовящейся реорганизации сервиса Apple Fitness+ «для стимулирования роста». Этот сервис практически не изменился с момента запуска в 2020 году, получив лишь несколько новых функций за пять лет. На сегодняшний день сервис считается одним из самых слабых цифровых предложений Apple.

Цена Apple Fitness+ остаётся неизменной с момента запуска: $9,99 в месяц или $79,99 в год. Также практически неизменным остаётся и само приложение, не считая интеграции со Strava и отказа от Apple Watch. По мнению обозревателя Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman), основными проблемами Apple Fitness+ являются «высокий отток клиентов» и «небольшой потенциал роста доходов».

Тем не менее, Apple не планирует отказываться от имиджевого сервиса, ориентированного на здоровье, тем более, что у Fitness+ достаточно преданных поклонников. Само приложение сравнительно дёшево обходится Apple, так как весь контент создаётся внутри компании. В настоящее время Apple пересматривает будущее Fitness+ и проводит реорганизацию подразделения.

Вице-президент Apple по здравоохранению Сумбул Десаи (Sumbul Desai) сообщил, что «добавит Fitness+ в своё портфолио», чтобы лично контролировать развитие сервиса и улучшение результатов. Как сообщалось ранее в октябре, Десаи и Apple Health в целом теперь будут подчиняться старшему вице-президенту по сервисам Эдди Кью (Eddy Cue) в связи с предстоящим уходом на пенсию главного операционного директора Джеффа Уильямса (Jeff Williams).

В последнее время Apple стала уделать больше внимания вопросам фитнеса и здоровья. Недавно компания впервые добавила приложение «Тренировки» на iPhone, избавив от необходимости использования Apple Watch. В последних моделях AirPods Pro 3 и Powerbeats Pro 2 появилась встроенная функция мониторинга сердечного ритма, совместимая с Fitness+. Apple Watch также недавно получили функцию Workout Buddy на базе Apple Intelligence, которая предоставляет персонализированные рекомендации и мотивацию во время тренировок.

Apple Fitness+ доступна за $9,99 в месяц или за $79,99 в год, а также в рамках подписки Apple One Premier. 3-месячную бесплатную пробную версию можно получить при покупке новых Apple Watch, AirPods Pro 3, Powerbeats Pro 2, iPhone, Apple TV или iPad.