Сегодня 10 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для iOS Одной подписки для похудения недостаточн...
реклама
Новости Software

Одной подписки для похудения недостаточно: Apple начала масштабную реорганизацию сервиса Fitness+

Осведомлённые источники сообщили о готовящейся реорганизации сервиса Apple Fitness+ «для стимулирования роста». Этот сервис практически не изменился с момента запуска в 2020 году, получив лишь несколько новых функций за пять лет. На сегодняшний день сервис считается одним из самых слабых цифровых предложений Apple.

Источник изображения: 9to5mac.com

Источник изображения: 9to5mac.com

Цена Apple Fitness+ остаётся неизменной с момента запуска: $9,99 в месяц или $79,99 в год. Также практически неизменным остаётся и само приложение, не считая интеграции со Strava и отказа от Apple Watch. По мнению обозревателя Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman), основными проблемами Apple Fitness+ являются «высокий отток клиентов» и «небольшой потенциал роста доходов».

Тем не менее, Apple не планирует отказываться от имиджевого сервиса, ориентированного на здоровье, тем более, что у Fitness+ достаточно преданных поклонников. Само приложение сравнительно дёшево обходится Apple, так как весь контент создаётся внутри компании. В настоящее время Apple пересматривает будущее Fitness+ и проводит реорганизацию подразделения.

Вице-президент Apple по здравоохранению Сумбул Десаи (Sumbul Desai) сообщил, что «добавит Fitness+ в своё портфолио», чтобы лично контролировать развитие сервиса и улучшение результатов. Как сообщалось ранее в октябре, Десаи и Apple Health в целом теперь будут подчиняться старшему вице-президенту по сервисам Эдди Кью (Eddy Cue) в связи с предстоящим уходом на пенсию главного операционного директора Джеффа Уильямса (Jeff Williams).

В последнее время Apple стала уделать больше внимания вопросам фитнеса и здоровья. Недавно компания впервые добавила приложение «Тренировки» на iPhone, избавив от необходимости использования Apple Watch. В последних моделях AirPods Pro 3 и Powerbeats Pro 2 появилась встроенная функция мониторинга сердечного ритма, совместимая с Fitness+. Apple Watch также недавно получили функцию Workout Buddy на базе Apple Intelligence, которая предоставляет персонализированные рекомендации и мотивацию во время тренировок.

Apple Fitness+ доступна за $9,99 в месяц или за $79,99 в год, а также в рамках подписки Apple One Premier. 3-месячную бесплатную пробную версию можно получить при покупке новых Apple Watch, AirPods Pro 3, Powerbeats Pro 2, iPhone, Apple TV или iPad.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple собралась превратить iPhone в по-настоящему спутниковый смартфон
Apple iPhone Air оказался успехом с точки зрения маркетинга, но не по объёму продаж
Apple представила наушники Powerbeats Fit за $200 с гибкой конструкцией для спорта и не только
Google запустила ИИ-режим в Chrome также и для мобильных устройств — Android и iOS
Apple Intelligence наконец получит «крупное обновление» с выходом iOS 27, но это не точно
Apple обдирает разработчиков — так постановил суд в Лондоне, назвав комиссии App Store завышенными
Теги: apple, apple fitness+, сервис, здоровье, реорганизация
apple, apple fitness+, сервис, здоровье, реорганизация
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.