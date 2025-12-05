Сегодня 05 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Li Auto представила умные очки Livis за ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Li Auto представила умные очки Livis за $280 — с камерой Sony, автономностью 18+ часов и глобальными продажами

Китайские автопроизводители не стесняются копировать стратегию западных конкурентов, и если кто-то вслед за электромобилями по примеру Tesla начинает выпускать человекоподобных роботов, то другие разрабатывают летательные аппараты или умные очки. Li Auto (Lixiang) как раз представила устройство соответствующего типа.

Источник изображения: Li Auto

Источник изображений: Li Auto

Новинка, как поясняет CnEVPost, получила название Livis, которое синтезировано из фамилии основателя Li Auto и Jarvis — голосового ассистента Железного человека из вселенной Marvel. Очки массой 36 г будут предлагаться по цене $280, причём не только в Китае, но и за его пределами — благодаря сотрудничеству с производителем оптики Carl Zeiss. Дизайн оправы един для всех трёх расцветок, и всё богатство выбора сводится к чёрному, серому и оливковому вариантам окраски, хотя текстура покрытия может быть либо глянцевой, либо матовой.

Очки Livis не препятствуют считыванию информации с проекционного дисплея на ветровом стекле и обеспечивают распознавание лица владельца автомобиля. Линзы могут быть фотохромными, затемняясь при ярком солнечном свете. Рецептурные линзы тоже могут быть установлены в оправу. Управление очками осуществляется голосом, без подзарядки они способны работать до 18 с лишним часов. В комплекте с ними поставляется фирменный чехол, который служит для беспроводной зарядки штатной батареи. Ускорить процесс зарядки можно, положив очки на площадку для беспроводной зарядки смартфона в салоне автомобиля. Проводная зарядка осуществляется через порт USB-C.

Устройство оснащено камерой на основе датчика Sony IMX681, которая обеспечивает фотосъёмку с разрешением 12 мегапикселей и видео с разрешением 1440p и скоростью 30 кадров в секунду, а также поддерживает цифровую стабилизацию изображения. Главный процессор Hengxuan BES2800 отвечает за базовые функции умных очков, для обработки изображений предусмотрен отдельный процессор. Очки предсказуемо ориентированы на интеграцию с фирменной экосистемой Li Auto, позволяя пользователю управлять с их помощью функциями транспортного средства данной марки. При помощи голосовых команд через очки можно на удалении до 100 метров управлять дверями, климатической системой и подогревом сидений, а также проверять состояние тяговой батареи и расчётный запас хода.

В планы Li Auto также входит выпуск умной колонки и дальнейшее совершенствование фирменной ИИ-модели Mind GPT, поддержку которой обеспечивают очки Livis. В конце ноября собственные умные очки представила и компания Alibaba, но они выступают в более высокой ценовой категории и могут оснащаться компактными дисплеями для вывода визуальной информации. Достоинством очков Li Auto можно считать умеренную массу.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Анонсированы первые в мире AR-очки Xreal 1S с автоматическим преобразованием 2D-видео в 3D за $435
Смарт-очки Alibaba Quark с крошечным экраном и дизайном обычных очков поступили в продажу за $537
Google поселила Gemini в автомобили — ИИ-помощник стал доступен в Android Auto
В следующем году Apple простится с ещё двумя высокопоставленными руководителями
Глава AMD Лиза Су подчеркнула, что готова отдавать 15 % выручки от поставок ускорителей ИИ в Китай американским властям
ИИ научили находить скрытые геотермальные источники под землёй — так и до золота с алмазами недалеко
Теги: li auto, умные очки, ии, носимая электроника
li auto, умные очки, ии, носимая электроника
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.