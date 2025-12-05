Li Auto представила умные очки Livis за $280 — с камерой Sony, автономностью 18+ часов и глобальными продажами

Китайские автопроизводители не стесняются копировать стратегию западных конкурентов, и если кто-то вслед за электромобилями по примеру Tesla начинает выпускать человекоподобных роботов, то другие разрабатывают летательные аппараты или умные очки. Li Auto (Lixiang) как раз представила устройство соответствующего типа.

Новинка, как поясняет CnEVPost, получила название Livis, которое синтезировано из фамилии основателя Li Auto и Jarvis — голосового ассистента Железного человека из вселенной Marvel. Очки массой 36 г будут предлагаться по цене $280, причём не только в Китае, но и за его пределами — благодаря сотрудничеству с производителем оптики Carl Zeiss. Дизайн оправы един для всех трёх расцветок, и всё богатство выбора сводится к чёрному, серому и оливковому вариантам окраски, хотя текстура покрытия может быть либо глянцевой, либо матовой.

Очки Livis не препятствуют считыванию информации с проекционного дисплея на ветровом стекле и обеспечивают распознавание лица владельца автомобиля. Линзы могут быть фотохромными, затемняясь при ярком солнечном свете. Рецептурные линзы тоже могут быть установлены в оправу. Управление очками осуществляется голосом, без подзарядки они способны работать до 18 с лишним часов. В комплекте с ними поставляется фирменный чехол, который служит для беспроводной зарядки штатной батареи. Ускорить процесс зарядки можно, положив очки на площадку для беспроводной зарядки смартфона в салоне автомобиля. Проводная зарядка осуществляется через порт USB-C.

Устройство оснащено камерой на основе датчика Sony IMX681, которая обеспечивает фотосъёмку с разрешением 12 мегапикселей и видео с разрешением 1440p и скоростью 30 кадров в секунду, а также поддерживает цифровую стабилизацию изображения. Главный процессор Hengxuan BES2800 отвечает за базовые функции умных очков, для обработки изображений предусмотрен отдельный процессор. Очки предсказуемо ориентированы на интеграцию с фирменной экосистемой Li Auto, позволяя пользователю управлять с их помощью функциями транспортного средства данной марки. При помощи голосовых команд через очки можно на удалении до 100 метров управлять дверями, климатической системой и подогревом сидений, а также проверять состояние тяговой батареи и расчётный запас хода.

В планы Li Auto также входит выпуск умной колонки и дальнейшее совершенствование фирменной ИИ-модели Mind GPT, поддержку которой обеспечивают очки Livis. В конце ноября собственные умные очки представила и компания Alibaba, но они выступают в более высокой ценовой категории и могут оснащаться компактными дисплеями для вывода визуальной информации. Достоинством очков Li Auto можно считать умеренную массу.