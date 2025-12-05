Компания Google опубликовала обзор поисковых запросов — возможно, один из важнейших итогов, отражающий наиболее важные события, произошедшие в этом году. К сожалению, по России и Беларуси поисковый гигант отдельную статистику не привёл.
Репортаж со стенда HONOR на выставке MWC 2025: передовые новинки и стратегические планы на будущее с ИИ
Самыми популярными новостями по всему миру по версии Google стали:
- убийство американского политического активиста Чарли Кирка (Charlie Kirk);
- материалы, связанные с Ираном;
- шатдаун американского правительства;
- избрание нового Папы Римского;
- пожары в Лос-Анджелесе.
В пятёрку самых популярных актрис и актёров попали:
- Майки Мэдисон (Mikey Madison);
- Льюс Пуллман (Lewis Pullman);
- Изабела Мерсед (Isabela Merced);
- Сон Джи У (Song Ji Woo);
- Кейтлин Дивер (Kaitlyn Dever).
Самыми популярными людьми мира, по версии Google, оказались:
- американский рэпер d4vd;
- его коллега Кендрик Ламар (Kendrick Lamar);
- телеведущий Джимми Киммел (Jimmy Kimmel);
- обвиняемый в убийстве Чарли Кирка Тайлер Робинсон (Tyler Robinson);
- новый Папа Римский Лев XIV.
В список самых популярных игр Google внесла:
- Arc Raiders;
- Battlefield 6;
- Strands;
- Split Fiction;
- Clair Obscur: Expedition 33.
А вот как выглядит пятёрка самых популярных фильмов:
- «Анора»;
- «Супермен»;
- «Minecraft в кино»;
- «Громовержцы»;
- «Грешники».
Пять самых популярных сериалов:
- «Монстр: История Эда Гина»;
- третий сезон «Игры в кальмара»;
- «Переходный возраст»;
- «Разделение»;
- «То лето, когда я похорошела».
Наконец, вот как выглядит десятка самых популярных в мире поисковых запросов к Google:
- «Gemini»;
- «Индия против Англии» — крикет;
- «Чарли Кирк»;
- «Клубный чемпионат мира» — футбол;
- «Индия против Австралии» — крикет;
- «DeepSeek»;
- «Кубок Азии»;
- «Иран»;
- «iPhone 17»;
- «Пакистан и Индия» — геополитический конфликт.
Отдельных рейтингов по России и Беларуси компания Google в этом году составлять не стала.
Источник: