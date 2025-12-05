Компания Google опубликовала обзор поисковых запросов — возможно, один из важнейших итогов, отражающий наиболее важные события, произошедшие в этом году. К сожалению, по России и Беларуси поисковый гигант отдельную статистику не привёл.

Самыми популярными новостями по всему миру по версии Google стали:

убийство американского политического активиста Чарли Кирка (Charlie Kirk); материалы, связанные с Ираном; шатдаун американского правительства; избрание нового Папы Римского; пожары в Лос-Анджелесе.

В пятёрку самых популярных актрис и актёров попали:

Майки Мэдисон (Mikey Madison); Льюс Пуллман (Lewis Pullman); Изабела Мерсед (Isabela Merced); Сон Джи У (Song Ji Woo); Кейтлин Дивер (Kaitlyn Dever).

Самыми популярными людьми мира, по версии Google, оказались:

американский рэпер d4vd; его коллега Кендрик Ламар (Kendrick Lamar); телеведущий Джимми Киммел (Jimmy Kimmel); обвиняемый в убийстве Чарли Кирка Тайлер Робинсон (Tyler Robinson); новый Папа Римский Лев XIV.

В список самых популярных игр Google внесла:

Arc Raiders; Battlefield 6; Strands; Split Fiction; Clair Obscur: Expedition 33.

А вот как выглядит пятёрка самых популярных фильмов:

«Анора»; «Супермен»; «Minecraft в кино»; «Громовержцы»; «Грешники».

Пять самых популярных сериалов:

«Монстр: История Эда Гина»; третий сезон «Игры в кальмара»; «Переходный возраст»; «Разделение»; «То лето, когда я похорошела».

Наконец, вот как выглядит десятка самых популярных в мире поисковых запросов к Google:

«Gemini»; «Индия против Англии» — крикет; «Чарли Кирк»; «Клубный чемпионат мира» — футбол; «Индия против Австралии» — крикет; «DeepSeek»; «Кубок Азии»; «Иран»; «iPhone 17»; «Пакистан и Индия» — геополитический конфликт.

Отдельных рейтингов по России и Беларуси компания Google в этом году составлять не стала.