Google рассказал, что люди искали в интернете в 2025 году — Gemini обскакал всех

Компания Google опубликовала обзор поисковых запросов — возможно, один из важнейших итогов, отражающий наиболее важные события, произошедшие в этом году. К сожалению, по России и Беларуси поисковый гигант отдельную статистику не привёл.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Самыми популярными новостями по всему миру по версии Google стали:

  1. убийство американского политического активиста Чарли Кирка (Charlie Kirk);
  2. материалы, связанные с Ираном;
  3. шатдаун американского правительства;
  4. избрание нового Папы Римского;
  5. пожары в Лос-Анджелесе.

В пятёрку самых популярных актрис и актёров попали:

  1. Майки Мэдисон (Mikey Madison);
  2. Льюс Пуллман (Lewis Pullman);
  3. Изабела Мерсед (Isabela Merced);
  4. Сон Джи У (Song Ji Woo);
  5. Кейтлин Дивер (Kaitlyn Dever).

Самыми популярными людьми мира, по версии Google, оказались:

  1. американский рэпер d4vd;
  2. его коллега Кендрик Ламар (Kendrick Lamar);
  3. телеведущий Джимми Киммел (Jimmy Kimmel);
  4. обвиняемый в убийстве Чарли Кирка Тайлер Робинсон (Tyler Robinson);
  5. новый Папа Римский Лев XIV.
Источник изображения: Brett Jordan / unsplash.com

Источник изображения: Brett Jordan / unsplash.com

В список самых популярных игр Google внесла:

  1. Arc Raiders;
  2. Battlefield 6;
  3. Strands;
  4. Split Fiction;
  5. Clair Obscur: Expedition 33.

А вот как выглядит пятёрка самых популярных фильмов:

  1. «Анора»;
  2. «Супермен»;
  3. «Minecraft в кино»;
  4. «Громовержцы»;
  5. «Грешники».

Пять самых популярных сериалов:

  1. «Монстр: История Эда Гина»;
  2. третий сезон «Игры в кальмара»;
  3. «Переходный возраст»;
  4. «Разделение»;
  5. «То лето, когда я похорошела».

Наконец, вот как выглядит десятка самых популярных в мире поисковых запросов к Google:

  1. «Gemini»;
  2. «Индия против Англии» — крикет;
  3. «Чарли Кирк»;
  4. «Клубный чемпионат мира» — футбол;
  5. «Индия против Австралии» — крикет;
  6. «DeepSeek»;
  7. «Кубок Азии»;
  8. «Иран»;
  9. «iPhone 17»;
  10. «Пакистан и Индия» — геополитический конфликт.

Отдельных рейтингов по России и Беларуси компания Google в этом году составлять не стала.

google, поиск, рейтинг, аналитика
