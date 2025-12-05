«Невероятно атмосферное приключение»: хоррор-долгострой Routine стартовал в Steam с рейтингом 90 %

Lunar Software совместно с издательством Raw Fury выпустили атмосферный психологический хоррор Routine, с момента анонса которого прошло более 13 лет. По случаю релиза опубликован новый геймплейный трейлер.

Routine, впервые показанная ещё на выставке Gamescom 2012, расскажет историю в духе классических фантастических романов 80-х. Действие хоррора разворачивается на заброшенной лунной станции, где произошёл опасный инцидент. Главному герою предстоит разобраться в случившемся и столкнуться с могущественным врагом.

Профильная пресса приняла Routine с теплотой, о чём говорит текущий рейтинг игры на агрегаторе рецензий Metacritic (77 %). Первым покупателям хоррор тоже понравился, поскольку в Steam за первые часы после релиза у него набралось 355 отзывов (рейтинг 90%).

И журналисты, и геймеры хвалят новинку за передовую графику, качественное звуковое оформление и глубокую атмосферу. А вот работа сценаристов подверглась наибольшей критике за слишком типичный для жанра сюжет с банальной развязкой.

Ниже приводятся цитаты отдельных изданий, описывающие как положительные, так и отрицательные стороны новинки.

PC Gamer: «Страшные монстры, красивые места и история, которая, к сожалению, затерялась в космосе».

Rock Pape, Shotgun: «Routine — это просто хорошо сделанный научно-фантастический хоррор. Хотелось бы более развернутое заключение, но я уже исчерпал все прилагательные, болтая о шуме турбин и VHS-C».

Gamereactor: «Это невероятно атмосферное приключение, где каждая локация ощущается важной для вашего прогресса, медленно, но верно приближая вас к безумию, но, возможно, и к истине. Routine, может, и не пишет новую главу в истории ужасов, но она стильно пересказывает старые».

Routine вышла на ПК (Steam, Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X и S. Проект можно купить и с российского аккаунта Steam с релизной скидкой 10 % за 792 рубля.