Сегодня 05 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Ужастик «Невероятно атмосферное приключение»: хо...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Невероятно атмосферное приключение»: хоррор-долгострой Routine стартовал в Steam с рейтингом 90 %

Lunar Software совместно с издательством Raw Fury выпустили атмосферный психологический хоррор Routine, с момента анонса которого прошло более 13 лет. По случаю релиза опубликован новый геймплейный трейлер.

Источник изображения: Raw Fury

Источник изображения: Raw Fury

Routine, впервые показанная ещё на выставке Gamescom 2012, расскажет историю в духе классических фантастических романов 80-х. Действие хоррора разворачивается на заброшенной лунной станции, где произошёл опасный инцидент. Главному герою предстоит разобраться в случившемся и столкнуться с могущественным врагом.

Профильная пресса приняла Routine с теплотой, о чём говорит текущий рейтинг игры на агрегаторе рецензий Metacritic (77 %). Первым покупателям хоррор тоже понравился, поскольку в Steam за первые часы после релиза у него набралось 355 отзывов (рейтинг 90%).

И журналисты, и геймеры хвалят новинку за передовую графику, качественное звуковое оформление и глубокую атмосферу. А вот работа сценаристов подверглась наибольшей критике за слишком типичный для жанра сюжет с банальной развязкой.

Ниже приводятся цитаты отдельных изданий, описывающие как положительные, так и отрицательные стороны новинки.

PC Gamer: «Страшные монстры, красивые места и история, которая, к сожалению, затерялась в космосе».

Rock Pape, Shotgun: «Routine — это просто хорошо сделанный научно-фантастический хоррор. Хотелось бы более развернутое заключение, но я уже исчерпал все прилагательные, болтая о шуме турбин и VHS-C».

Gamereactor: «Это невероятно атмосферное приключение, где каждая локация ощущается важной для вашего прогресса, медленно, но верно приближая вас к безумию, но, возможно, и к истине. Routine, может, и не пишет новую главу в истории ужасов, но она стильно пересказывает старые».

Routine вышла на ПК (Steam, Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X и S. Проект можно купить и с российского аккаунта Steam с релизной скидкой 10 % за 792 рубля.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
На японском телевидении показали несколько секунд нового геймплея Resident Evil Requiem — фанаты первой части и ремейка Resident Evil 2 в восторге
Психологический хоррор The 9th Charnel о группе пропавших учёных-генетиков получил дату релиза
Сборник хорроров Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition от авторов ремейка Silent Hill 2 выйдет на Nintendo Switch 2 уже 19 декабря
Возмутивший фанатов кооперативный шутер Postal: Bullet Paradise отменили спустя два дня после анонса — всё из-за ИИ
Гоночный боевик на выживание Carmageddon: Rogue Shift вышел из тени — подробности и первый трейлер переосмысления легендарной серии
Valve работает над Lepton — надстройкой на базе Waydroid, которая позволит запускать Android-игры в SteamOS
Теги: raw fury, lunar software, хоррор, routine
raw fury, lunar software, хоррор, routine
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.