Cloudflare заблокировала 416 млрд запросов от ИИ-ботов за пять месяцев — самым большим злом сочли Google

Лежащие в основе служб генеративного искусственного интеллекта большие языковые модели всё активнее поглощают информацию в интернете, и реагировать на эти действия приходится жёстче и жёстче. Cloudflare с 1 июля этого года заблокировала более 400 млрд запросов от ИИ-ботов, рассказал Wired соучредитель и гендиректор компании Мэтью Принс (Matthew Prince).

Cloudflare решила действовать бескомпромиссно, объявив в июле «День независимости контента» — инициатива реализуется совместно с крупными издателями и участниками отрасли ИИ: на веб-ресурсах служба по умолчанию блокирует всех ИИ-ботов, если их доступ к контенту не оплачивается. С 1 июля 2025 года Cloudflare заблокировала их 416 млрд раз. Основное направление деятельности компании — ускорение и повышение безопасности доступа к онлайн-контенту. По мере развития средств ИИ Cloudflare приходится прилагать усилия, чтобы не допустить консолидации ботов, защитить интернет в его привычном понимании и дать шанс на выживание компаниям и создателям контента.

Особое беспокойство у господина Принса вызвала политика Google в отношении поисковых и ИИ-роботов — компания объединила их, и блокировка ИИ означает для ресурса исключение из традиционного поиска. Google не стесняется пользоваться своим доминирующим положением, отметил глава Cloudflare: роботы поискового гиганта видят в 3,2 раза больше страниц в интернете, чем средства OpenAI; в 4,6 раза больше, чем Microsoft, и в 4,8 раза больше, чем Anthropic или Meta✴. Блокировка ИИ-роботов дала издателям многообещающие результаты, считает он. Оригинальная творческая человеческая мысль по-прежнему представляет ценность и актуальность для компаний из отрасли ИИ. Разработчикам ИИ важны материалы региональных новостных ресурсов, которые ориентируются в местной специфике; а также тексты пользователей Reddit — будь то откровения или самые нелепые идеи. А значит, лицензионные соглашения и иные платные материалы в долгосрочной перспективе способны составить жизнеспособную бизнес-модель для создателей контента. И её следует защищать различными средствами вплоть до госрегулирования.

Пока же Cloudflare видит свою задачу в том, чтобы оказывать помощь традиционным веб-ресурсам и стимулировать развитие различных бизнес-моделей, связанных с отраслью ИИ — расширять рынки, а не способствовать их концентрации и централизации. Это, по мнению Мэтью Принса, отвечает основополагающим принципам открытого интернета и помогает выстроить выгодный бизнес для всех. «Это почти как в кино Marvel: герой из предыдущего фильма становится злодеем в следующем. Проблема здесь — Google. Эта компания мешает нам развивать интернет, и пока мы не заставим её — или, надеюсь, не убедим — играть по тем же правилам, что и все остальные, и отделить поисковых роботов от ИИ, нам будет непросто изолировать контент полностью», — заключил он.